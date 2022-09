Kõrgõzstan ja Tadžikistan sõlmisid relvarahu

Kõrgõzstani presidendi esindaja kinnitas Ria Novostile mõlema riigi vägede tagasitõmbumist piirialadelt. Siiski on tulnud teateid, et värskelt sõlmitud relvarahu on juba rikutud, vahendab Reuters.

Samuti teatas Kõrgõzstani presidendi esindaja, et konflikti puhkemise asjaolude väljaselgitamiseks moodustatakse komisjon.

Kohapeal tegelevad antud küsimusega mõlema riigi rahvusliku julgeoleku komisjoni esimehed.

Samuti kinnitas Kõrgõzstan, et kahe riigi riigipiiri piiritlemise ja demarkeerimise komisjoni tööd kiirendatakse.

Kahe riigi piirialal tekivad relvastatud konfliktid tihti, kuna osapooled ei ole omavahelist riigipiiri lõpuni kokku leppinud.

Tulevahetus kahe riigi piirivalvurite vahel algas käesoleva nädala kolmapäeval.

Reedel teatas Kõrgõzstani piirivalveamet, et relvastatud kokkupõrked toimuvad kogu Kõrgõzstani-Tadžikistani riigipiiri ulatuses.

Mõlemad osapooled jagasid üksteise suunas süüdistusi. Väidetavalt kasutati piirkonnas ka raskerelvastust.

Viimaste päevade jooksul on kokkupõrgetes hukkunud kolm inimest ja 27 inimest on saanud vigastada, vahendas Reuters.

Mõlemas riigis asuvad Venemaa sõjaväebaasid. Moskva nõudis sel nädalal sõjategevuse lõpetamist.

Kahe Kesk-Aasia riigi piiril on ka varem tulevahetusi olnud.

Tadžikistanil on kaks väikest eksklaavi, mida ümbritseb Kõrgõzstani territoorium.