Koos jälgimisel olevate patsientidega on elundisiirdamisega seotud inimeste arv mitu korda suurem. Murekoht on aga siirdamistega seotud andmekogu, mis on tehnoloogiliselt ajale jalgu jäänud. Samuti ei kajastu andmekogus patsientide info reaalajas. Seega oleks vaja üle-eestilist elundisiirdamise infosüsteemi.

Jane Saluorg