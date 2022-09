Venemaa tahab Süüria konfliktile lahendust

Venemaa õhutusel on Türgi ja Süüria asunud kõnelustesse ning kahe riigi ametiisikud on viimasel ajal rohkem omavahel suhtlema hakanud, kinnitasid Reutersile mitmed allikad. Süüria konflikti poliitiline lahendus võimaldaks Venemaal vajadusel oma väed Süüriast Ukrainasse saata.

Türgi luurejuht Hakan Fidan on lähinädalatel käinud korduvalt Süüria pealinnas Damaskuses külas oma ametikaaslasel Ali Mamloukil, kinnitasid Reutersile neli allikat.

Kõnelustest võib lugeda välja Venemaa soovi õhutada kahe riigi vaheliste suhete paranemist.

Ühe Süüria allika sõnul toimus viimane Türgi-Süüria kohtumine sel nädalal.

Türgi ametnike ja teiste allikate sõnul on näha, et Venemaa soovib leida Süüria konfliktile lahendust, kuna Venemaa on võtnud fookusesse sõja Ukraina vastu.

Vene väed on Süüria kodusõjas toetanud Süüria presidenti Bashar Al-Assadi alates 2015. aastast.

Türgi toetab praegu osasid Süüria mässulisi Türgi piiriga paiknevatel aladel.

Assadi valitsusväed on samas Venemaa ja Iraani toetusel alistanud enamus mässulisi väljaspool neid alasid.

Reuters toob välja, et kõnelustel tulemuste saavutamine võib olla keeruline, kuna pole selge mida teha mässuliste võitlejatega ja miljonite sõjapõgenikega, kes on Assadi võimu eest pagenud.

Türgi väed on Süüria põhjaosas. Süüria valitsus nimetab Türgi vägede kohalolu okupatsiooniks.

Süüria ja Türgi esindajad otsivad väidetavalt võimalusi kahe riigi välisministrite kohtumiseks, kinnitasid Reutersile Türgi allikad.

Väidetavalt tahab Türgi kõnelustesse Süüria valitsusega kaasata kas osad Süüria mässulised, mis ei ole Assadi valitsusele meeltmööda ettepanek.

Türgi julgeolekujõudude allikas kinnitas Reutersile, et Venemaa on osa vägesid Süüriast juba sel suvel välja viinud, et nad Ukrainasse saata.

Sama allika sõnul on Venemaa palunud Türgil normaliseerida suhted Assadi valitsusega, et leida Süüria konfliktile poliitiline lahendus.

Venemaa olevat ka Assadi Süüria valitsust suunanud kõneluste poole, et Venemaa saaks vajadusel oma sõjalist kohalolu Süürias veelgi vähendada.

Türgi väidetavalt ei soovi Süürias näha Iraani vägesid või Iraani toetatud mässulisi, kes võiksid tulla Vene vägede asemele. Türgi allika kinnitusel ei soovi ka Venemaa näha Iraani mõju liigset suurenemist piirkonnas.

Venemaa tõmbas Süüria lõunaosast, sh Iisraeli piiri äärest väed välja sel suvel. Nende asemele ilmusid Iraaniga seotud võitlejad.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan on varem Süüria presidenti Bashar al-Assadi nimetanud terroristiks ning öelnud avalikult, et kuniks Assad on võimul ei saa olla Süürias rahu.

Eelmisel kuul aga ei välistanud Erdogan kõnelusi Süüriaga.

Türgis on 2023. aastal parlamendivalimised ning üks oluline valimiste-eelne sõlmküsimus on riigis asuvad 3,7 miljonit süürlast, keda paljud Türgi poliitikud tahavad Süüriasse tagasi saata.