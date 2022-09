Itaalia keskosas hukkus tulvavetes vähemalt üheksa inimest

Tsiviilkaitse agentuuri teatel sadas kahe-kolme tunni jooksul alla umbes 400 millimeetrit vihma, mis on kolmandik tavapärasest aastasest kogusest.

Piirkonnas töötab mitusada päästjat. Tuletõrje teatel on päästetud kümned inimesed, kes öösel tulvavete eest katustele ja puude otsa põgenesid.

Marche maavalitsuse tsiviilkaitse juht Stefano Aguzzi ütles, et vihmavaling oli prognoositust palju tugevam. "Meile anti tavaline vihmahoiatus, kuid keegi ei oodanud midagi niisugust," ütles ta ajakirjanikele.

"See oli nagu maavärin," ütles Serra Sant'Abbondio linnapea Ludovico Caverni. Teiste hulgas tabasid paduvihmad Cantiano küla piirkonda, mereäärses Senigallia linnas evakueerisid päästjad kohalikke inimesi parvede abil.

Itaalia keskkonnageoloogia kogukonna (SIGEA) ekspert Paola Pino d'Astore ütles Reutersile, et üleujutused on kliimamuutuste tagajärg ja neid ei ole lihtne prognoosida. "See on pöördumatu nähtus, näide sellest, milline saab olema meie tulevik," ütles ta.