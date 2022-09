Vihmahood saadavad kogu nädalavahetust

Laupäeva ööl on taevas pilves selgimistega, mitmel pool sajab ka hoovihma. Tuul puhub läänekaarest 3 kuni 10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on 7 kuni 11 kraadi.

Hommik on samuti pilves selgimistega ning mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 3 kuni 10, Peipsi järvel 12 ning Liivi lahe ümbruses ja vastu Läänemerd kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8 kraadist Rakveres 12 kraadini Kuressaares.

Päev jätkub samasuguse pilvkattega ning endiselt sajab hoovihma. Ida-Eestis puhub lõuna- ja edelatuul 4 kuni 8, Lääne-Eestis edela- ja läänetuul, saartel ka loodetuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti ka kuni 15 meetrit sekundis. Õhusoe ulatub maksimaalselt 13 kraadist 15 kraadini.

Hoovihma lubab ilmaprognoos kuni kolmapäevani. Esmaspäeval ja teisipäeval on sadu siiski nõrk. Päevane õhutemperatuur on kerges languses ning jõuab järgmise nädala keskpaigaks 11 kraadi ümber. Öine temperatuur püsib 5 kuni 7 kraadi juures. Tuul on samuti võrdlemisi mõõdukas.