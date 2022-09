Scholz: Saksa reaktsioon Krimmi annekteerimisele oleks pidanud olema karmim

Saksamaa kantsler Olaf Scholz tunnistas reedel, et Saksamaa oleks pidanud reageerima karmimalt Krimmi annekteerimisele 2014. aastal, vahendas Saksa ajaleht Bild .

Scholz tunnistas reedel Bundeswehri konverentsil, et tagasi vaadates on selge, et Saksamaa oleks pidanud Krimmi annekteerimisele karmimalt reageerima.

Kantsleri hinnangul ei oleks sel juhul Venemaa presidendil Vladimir Putinil võib-olla nii tugevalt pähe jäänud mõte proovida sellist rünnakut Ukraina vastu uuesti.

Rahvusvaheline kogukond kehtestas Venemaale 2014. aastal Krimmi annekteerimise eest sanktsioonid. Saksamaa samas ei peatanud Venemaaga ei majanduslikke ega diplomaatilisi suhteid.