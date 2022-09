Zelenski: sõja lõpust on vara rääkida

Oluline laupäeval, 17. septembril kell 7.00:

- Zelenski rääkis reedel Soome presidendiga venelaste viisakeelu vajalikkusest.

Zelenski: Vene kodanike pääsu Euroopasse tuleb piirata

Zelenski ütles oma reede hilisõhtuses videopöördumises, et rääkis Soome presidendi Sauli Niinistöga. "Tänasin neid juba saadud toetuse eest ja tõin välja meie täiendavad vajadused. Oluliseks jututeemaks oli Euroopa poliitika terroririigi kodanike viisade osas. Usun, et iga riigi jaoks, millel on ühine piir Venemaaga, on viisaküsimus eluliselt tähtis ja see tuleks lahendada Venemaa kodanike sissepääsu täieliku piiramise kasuks," ütles Zelenski.

Ukraina ja Venemaa ei näe sõja kiiret lõppu

Intervjuus Reutersile ütles Ukraina president reedel, et soovib rohkem abi kogu maailmast. "Me sooviksime rohkem abi Türgilt, tahaksime rohkem abi Lõuna-Korealt. Rohkem abi araabia maailmast. Aasiast," ütles ta.

Zelenski viitas ka "teatud psühholoogilistele barjääridele" natsimineviku tõttu Saksamaal sõjavarustuse tarnimisel Ukrainasse, kuid ütles, et relvad on Ukraina jaoks üliolulised, et kaitsta end Venemaa fašismi eest. Zelenski kiitis Ukraina kiiret vastupealetungi, kuid lükkas tagasi kõik oletused, et sõda on jõudmas mingisugusesse lõppmängu. "Selle sõja lõpust on vara rääkida," ütles ta Reutersile.

Reedel Samarkandis esinedes ütles Vene president Putin, et mida rohkem Vene armeed surutakse, seda valusamalt ta vastu paneb. Putin kordas, et "sõjaline erioperatsioon" korrigeerimist ei vaja ja selle eesmärk pole muutunud. "Peamine eesmärk on kogu Donbassi territooriumi vabastamine," ütles Putin. "Moskval pole kiiret," sõnas ta.

Ukraina avab vaatlejatele ligipääsu Izjumi

"Venemaa on Izjumis korranud seda, mida ta tegi Butšas," ütles Zelenski oma reedeses videopöördumises. "Nüüd alles hakkame saama teada kogu tõde, mis Harkivi piirkonnas tol ajal toimus. Hea, et ÜRO üksused valmistavad juba ette töögruppi, kes Izjumi külastavad, kes näevad ja saavad kõigile ÜRO-s aru anda, mida Vene terroristid tegid," sõnas Zelenski.

Ukraina tagab ajakirjanikele täieliku ligipääsu vabastatud territooriumile ja kõikidesse kohtadesse, kus inimesi väärkoheldi. "Anname juurdepääsu, et öelda maailmale, et rušism tuleb hukka mõista," sõnas Zelenski.

Zelenski rääkis, et Izjumist leiti piinakambreid, kus kuritarvitati okupeeritud linnade tsiviilisikuid ja leiti ruume, kus hoiti inimesi, ka välismaalasi. "Seal oli seitse Sri Lanka vabariigi kodanikku, Kupjanski meditsiinikolledži üliõpilast. Juba märtsis langesid nad Vene sõdurite kätte, kes hoidsid neid seejärel keldris. Alles nüüd, pärast Harkivi oblasti vabastamist, need inimesed päästeti, neile osutatakse korralikku arstiabi," kirjeldas Zelenski Harkivi oblastis toimunut.