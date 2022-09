Kõrgõzstani ja Tadžikistani kokkupõrkes on hukkunud üle paarikümne inimese

Kõrgõzstani ja Tadžikistani vahelisel piiril puhkenud lahingutes on saanud surma 24 inimest. Praeguse seisuga pole teada, kui paljud neist on sõjaväelased.

Mõlemad vaesunud merepiirita riigid on üksteist süüdistanud vaenu taasalustamises vaidlusaluses piirkonnas ja relvarahulepingu eiramises.

Kõrgõzstani piiriteenistus ütles reedeses avalduses, et nende väed jätkavad Tadžikistani rünnakute tõrjumist. "Tadžikistan jätkab Kõrgõzstani positsioonide tulistamist ja mõnes piirkonnas käivad intensiivsed lahingud," teatas Kõrgõzstan reedel.

Kõrgõzstani tervishoiuministeerium teatas hiljem, et 24 riigi kodanikku on saanud surma ja 87 haavata. Venemaa uudisteagentuur Interfax ei täpsustanud, kui paljud ohvritest on sõjaväelased. Kõrgõzstani eriolukordade ministeeriumi teatel on konfliktipiirkonnast evakueeritud üle 136 000 tsiviilisiku, teatas Interfax.

Kokkupõrked Kõrgõzstani ja Tadžikistani halvasti määratletud piirialal on sagedased, kuid tavaliselt taanduvad kiiresti.

Kõrgõzstan teatas, et Tadžikistani väed, kasutades tanke, soomustransportööre ja miinipildujaid, sisenesid vähemalt ühte Kõrgõzstani külla ning tulistasid Kõrgõzstani Batkeni linna lennujaama ja sellega piirnevaid alasid.

Tadžikistan omakorda süüdistas Kõrgõzstani vägesid eelposti ja seitsme küla ründamises raskerelvadega.