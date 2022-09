Puurmani valla elanikud hääletavad Tartu vallaga ühinemise üle

Haldusreformi järel liitus Puurmani vald Põltsamaa vallaga. Viis aastat hiljem tahab aga hulk elanikke vallast lahkumist.

"Mul on ammu perearst Tartu pool, juba paarkümmend aastat. Meil ei ole arsti pidevalt kohal mis mind häirib. Ja bussiliiklus Põltsamaal on väga kehva," rääkis aleviku elanik Sirje.

"Tartu poolt hääletasin. Kui mind ei ole, siis noored vähemalt saavad Tartu alla," ütles kohalik Silvi.

Laeva küla elanik Tamara sõnul ei ole Põltsamaa tema jaoks midagi teinud. "Kui ma ikka Tartumaal elasin, siis tähelepanu oli rohkem pööratud inimestele kui Põltsamaal," sõnas ta.

Tartu vallaga liituda soovijate peamine etteheide on, et Põltsamaa on kokku hoidnud just Puurmani kandi arvelt.

"Tegelikult on neid investeeringuid tehtud rohkem Puurmani piirkonda, kui neid oleks tehtud Puurmani vallas ilma haldusreformita," sõnas Põltsamaa vallavanem Karro Külanurm.

Kogu Puurmani piirkonna liitumisel Tartu vallaga kaotaks Põltsamaa vald 11 protsenti elanikkonnast ning umbes kolmandiku territooriumist.

"See on paras pähkel, sest tegelikult me räägime uuest haldusreformist, alates kõikidest tänavavalgustustest, koolimajast, lasteaiahoones jne," rääkis Külanurm.

"Ühtepidi väga tore ja ambitsioonikas plaan. Teisalt on kevadised kalkulatsioonid, vaade eelarvesse andnud meile tegelikult aimu, et võitjaid ega kaotajaid selles mängus otseselt ei ole. Numbrid tuleks vaadata esmalt uuesti üle, enne ei saa arvata, milliseks võib kujuneda Tartu vallavolikogu otsus," ütles Tartu vallavolikogu esimees Vahur Poolak.

Piirkonda kuulub Puurmani alevik ning kaheksa lähedal asuvat küla, kokku elab seal ligi tuhat inimest. Et ka küsitlus toimub külade kaupa, võib juhtuda et Tartu vald võtab oma haldusesse vaid mõned küladest.

"Mina tahan Põltsamaale jääda, sest see on ikkagi lähemal, kui iga kord Tartusse kooserdada. Ma ei teagi, kus Tartus see vallamaja üldse on," rääkis Pikknurme küla elanik Mart.

Puurmani aleviku elanik Sirje märkis, et vallast olenemata on tegemist ikkagi ääremaaga. "Selles mina ka saan aru, ja midagi nelja aastaga ei muutu midagi siin kohe. Aga ma tunnen et Tartu on lähemal minu südamele," sõnas ta.

Puurmani elanike küsitlus kestab pühapäeva õhtuni, tulemuste põhjal langetab otsuse volikogu.