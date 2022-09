Pärnus elav soomlane populariseerib Eesti loodust soomekeelse raamatuga

Pärnus elav soomlane kirjutas Eesti loodusest raamatu, mis on mõeldud meie vastu huvi tundvatele soomlastele. Raamatu andis välja Soome vanim kirjastus ja huvi on suur.

Mikko Virta on Eestis elanud juba 17 aastat. Raamatu kirjutamise mõte tuli tal juba aastaid tagasi, sest Soome turistid külastavad siin peamiselt suurlinnu ja söögikohti, aga rahvusparkides ja laiemalt looduses käiakse harva.

Tema enda loodusehuvi sai alguse juba lapsepõlvest, kui ta kaljukotkaste uurijast isaga Põhja-Soomes kotkapoegi rõngastamas käis.

"Sellist raamatut ei olnud olemas ja ma olin juba kirjutanud artikleid Eesti looduse kohta hästi palju, siis miks mitte ka raamat. Eesti loodus on põhjus, miks ma siia tulin kunagi juba 25 aastat tagasi esimest korda. Eesti loodus on teistsugune kui Soomes," rääkis Virta.

"Kasvõi see toonekurg, kes on esikaanel. See on Soomes haruldane, aga Eestis tavaline lind," kirjeldas Virta.

Soomlased panevad imeks, et Eestis valiti rahvusloomaks hunt. Soome rahvusloom on karu.

"Põhja-Soomes on inimesed, jahimehed hästi vihased, et hundid söövad jahikoerad ära. See on huvitav küsimus," sõnas Virta.

Raamatu illustratsioonid on Nestor Ljutjukilt. Raamatut, milles tutvustatakse paiku üle Eesti, kavatseb Virta Soome sügisestele raamatumessidele tutvustama minna. Olemas on ka audioraamat, mida kuulatakse palju.

Autorile teeb kõige suuremat rõõmu, et ta on juba kohanud soomlasi, kes on tulnud Eestisse just siinse looduse pärast, olles tema raamatuga tutvunud.