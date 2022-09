Paunvere väljanäitus tõi peale kaheaastast pausi kokku ligi 20 000 inimest

Paunvere laadale pärastlõunal saabujad olid ilmaoludega arvestanud, kaasas kui mitte kummikud, siis vähemasti vihmakeep.

Heli ja Ülo saabusid laadale Sangastest ning ostsid peamiselt liha ja vorsti. "Ja seda peamist, see punsli õli, käisime ka vaatamas," rääkis Ülo.

Ka paljud teised laadalised käisid sooja otsimas Tootsi kombel just Palamuse apteegist.

Juba 23. korda toimuvale laadale oli kohale tulnud üle 700 müüja. Enamus neid muidugi kodumaise kaubaga.

Paunvere väljanäituse ja laada peakorraldaja Reelika Kivimurru sõnul vihm külastajaid ei heidutanud ja koroonapausist hoolimata tulid inimesed kohale.

"Kartsime küll, et müüjad on meid unustanud, aga ei, Palamusele ikka tullakse. Arvame, et kuskile 20 000 ringi tuleb tänavune külastajate arv ka, rekordaastatel jäime muidugi 25 000 tuuri," Kivimurd.

Traditsiooniliselt toimus tuhandete piletiostjate vahel ka õnneloos. Rahvas kogunes lava äärde numbrite lugemist kuulama, lootuses võita kümblustünn.