Pühapäeval on taas oodata hoovihma, temperatuur ulatub 13 kuni 15 kraadini. Tuleval nädalal temperatuur langeb, kuid vihmahood jätkuvad neljapäevani.

Suur osa Euroopast on Soome kohal oleva madalrõhkkonna mõjusfääris ning ka pühapäeval on selle lõunaserv Eesti kohal, mis toob kaasa sademeid. Kuna rõhkkond on nõrgenemas, siis sajuhood ei ole enam nii intensiivsed ja ka tuul nõrgeneb.

Eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja tekib ka udu. Tuul puhub läänekaarest kiirusega 4-8 m/s, öö hakul rannikul puhanguti kuni 11 meetrit. Õhutemperatuur on 6 kraadist Rakveres kuni 11 kraadini Kuressaares.

Hommikul on taevas pilves selgimistega. Kohati sajab jätkuvalt hoovihma ja esineb udu. Läänekaare tuul puhub kiirusega 3-8 m/s ja õhutemperatuur jääb 9 ja 12 kraadi vahele.

Pühapäeva päev jätkub aga muutliku pilvisusega ning kohati sajab ikka hoovihma. Puhub läänekaare tuul 1-7 m/s, kuid õhtupoolikul pöördub tuul põhjakaarde ja Lääne-Eesti saartel see veidi tugevneb. Õhusooja on kõige rohkem 13 kuni 15 kraadi.

Ka tuleval nädalal jätkub sama muster. Õhutemperatuur praegusega võrreldes pisut langeb ning päevamaksimumi keskmine jääb 12 kraadi juurde, öine püsib 6 kraadi juures. Kuni neljapäevani ei paista ka hoovihmade lõppemist, kuid tuul püsib võrdlemisi mõõdukas.