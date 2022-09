Venemaa armee, millel on suurte kaotuste tõttu raskusi Ukrainasse sõtta saadetavate sõjaväelaste leidmisega, on rakendanud vabatahtlike meelitamiseks mobiilseid värbamisveokeid, pakkudes stiimuliks umbes 2600 eurot kuus. Ukraina vägede kätte on langenud sadu Venemaa sõjaväelasi, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Oluline pühapäeval, 18. septembril kell 13.55:

- Venemaa lubab Ukrainasse sõdima minejatele 2600 eurot;

- President Zelenski kinnitusel on Ukraina vägede kätte langenud sadu Venemaa sõjaväelasi;

- Ukraina ametiisikud peavad USA esindajatega kulisside taga kõnelusi õhutõrjesüsteemide Patriot, hävitajate F-16 ja droonid Gray Eagle tarnimiseks, kirjutab väljaanne Politico;

- Okupeeritud Hersoni linnas toimus laupäeva õhtul lahing Vene üksuste vahel, kes ei suuda omavahel saaki jagada, teatas Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak;

- Ukraina teatas Vene üksuste pealetungi tagasilöömisest riigi lõunaosas;

- Ukraina eksperdid olid laupäeva õhtuks Harkivi oblastis vabastatud Izjumi linna lähistel asuvast matmispaigast välja kaevanud 59 surnukeha;

- Briti sõjaväeluure hinnangul suurendab Venemaa raketirünnakuid Ukraina tsiviiltaristu pihta, et kahjustada sellega ukrainlaste moraali;

- Ukraina tavapärase ülevaate kohaselt kaotasid Vene relvajõud viimase ööpäevaga 230 sõjaväelast, kaheksa tanki ja 17 jalaväe lahingumasinat.

Venemaa lubab Ukrainasse sõdima minejatele 2600 eurot

Venemaa armee, millel on suurte kaotuste tõttu raskusi Ukrainasse sõtta saadetavate sõjaväelaste leidmisega, on rakendanud vabatahtlike meelitamiseks mobiilseid värbamisveokeid, pakkudes stiimuliks umbes 2600 eurot kuus.

Üks selline paigutati laupäeval Venemaa lõunaosas Rostovi linna keskparki. Kamuflaažis ja mustades maskides sõdurid näitasid huvitatud möödujatele relvi ning jagasid värvilisi brošüüre pealkirjaga "Lepinguline sõjaväeteenistus – tõelise mehe valik".

"Patriootiliselt meelestatud kodanikud sõlmivad sõjalisel erioperatsioonil (sõjas – toim.) osalemiseks lepingud kolmeks või kuueks kuuks," ütles major Sergei Ardašev ja lubas koolitust kõigile.

Pakutav kuupalk on 160 000 rubla (umbes 2640 eurot), mis on peaaegu kolm korda suurem riigi keskmisest.

Venemaa ega Ukraina ei avalikusta oma sõjalisi kaotusi, mida Lääne luureagentuurid hindavad mõlema poole hukkunute arvu kümnetele tuhandetele.

Ehkki Kreml teatas eelmisel nädalal, et üleriigilise mobilisatsiooni oma vägede tugevdamiseks ei arutata, näitab selline värbamistegevus, et Moskva vajab hädasti rohkem mehi. Rostovi veoki eest vastutav ohvitser ütles, et osaleda saavad venelased ja välismaalased vanuses 18–60, kellel on vähemalt keskharidus.

Zelenski rääkis sadadest Vene sõjavangidest

Ukraina vägede kätte on langenud sadu Venemaa sõjaväelasi, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Ma võin ausalt öelda, et Venemaa on vangistanud rohkem meie sõdureid kui meie käes on Vene sõjaväelasi või palgasõdureid, kes töötavad Venemaa kasuks, terroriste. Seega on meie eesmärk täiendada seda [vangide väljavahetamise] fondi," rääkis Zelenski uudisteagentuurile Reuters antud intervjuus.

Ukraina president pöördus ka Vene sõdurite poole, öeldes, et enda vangi andmine tasub ära. "Me kohtleme neid Genfi sõjavangide konventsioonile vastavalt. Meie eesmärk on, et meil oleks neid rohkem, et me saaksime tagasi [Venemaa käes olevad] oma sõdurid. Seega on meie eesmärk seda fondi täiendada," ütles Ukraina riigipea.

Laupäeval peeti Varssavis protestiaktsioon Vene vägede vangistatud Ukraina meediku Maryana Mamonova vabastamise toetuseks. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com

"Ja see operatsioon (Harkivi oblasti vabastamine – toim.) on lubanud meil teha märkimisväärse täienduse sellesse fondi," lisas Zelenski.

Küsimusele, kui palju Vene sõjaväelasi vangistati vastupealetungi käigus, vastas Zelenski, et "sadu".

Politico teatas Ukraina-USA kõnelustest moodsa relvastuse tarnimiseks

Ukraina ametiisikud peavad USA esindajatega kulisside taga kõnelusi õhutõrjesüsteemide Patriot, hävitajate F-16 ja droonid Gray Eagle tarnimiseks, kirjutab väljaanne Politico.

Erinevalt varasemast ei esita Ukraina aga enam oma nõudmisi moodsa relvastuse saamiseks avalikult, vaid seda tehakse avalikkuse eest varjatumalt, märgib Politico viitega Ukraina ametnikele, USA kaitseministeeriumi ja kaitsetööstuse esindajatele, kes kõik rääkisid lehega sooviga jääda anonüümseks.

President Zelenski on olnud kogu aeg sõnakas relvatarnete küsimisel lääneriikidest, kui viimastel nädalatel on märgata muutust, kus hävitajaid ja moodsat õhutõrjet ei nõuta enam avalikes sõnavõttudes, märgib Politico. Varjatumat suhtlust olevat soovitanud nii Zelenski nõunikud, vahendajad Washingtonis kui ka USA presidendi administratsiooni esindajad.

Politico toob esile, et kui varasemalt seadis Ukraina Patrioti süsteemid ja muu tipptehnoloogia oma abisoovides esikohale, siis nüüd on need viimastest taotlustest, kus on keskendutud HIMARS-i mitmikraketiheitjate laskemoonale ja suurtükimürskudele, välja jäetud. Siiski kinnitasid allikad lehele, et nende tarnimise üle jätkuvad kõnelused madalamal tasemel.

Patriotide ja muu moodsa relvastuse Ukrainale tarnimise takistustena nähakse hirmu, et see võib provotseerida Venemaad, kuid ka seda, et nende hooldus ja ülevalpidamine oleks Ukrainale sõja keskel keeruline. Lisaks olevat Patriotidest ka tõsine puudus, kuna need on USA enda relvastuses ühed enim kasutatud süsteemid ning neid nõuavad endale ka teised liitlased.

Ukraina teatel pidasid Hersonis lahingut venelased omavahel

Okupeeritud Hersoni linnas toimus laupäeva õhtul lahing Vene üksuste vahel, teatas Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak.

"Mastaapne tulistamine Hersoni kesklinna – see on veel üks ilming kasvavatest pingetest erasõjakompanii palgasõdurite, Kadõrovi võitlejate, Vene relvajõudude ja Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) vahel," kirjutas Podoljak.

Tema sõnul kasvab selliste sisekonfliktide arv Ukrainat okupeerivate Vene üksuste vahel.

"Osapooled jagavad saaki, enne, kui nad peavad põgenema lähenevate Ukraina vägede eest," lisas Podoljak.

Firing in Kherson downtown is yet another manifestation of growing tension between PMC, Kadyrov's militants, ru-military and FSB. Number of "domestic conflicts" is increasing. Parties divide the loot before their flee considering the news about Armed Forces of Ukraine approach. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 18, 2022

Uudisteagentuur Interfax teatas pühapäeva hommikul okupatsioonivõimudele viidates, et laupäeva õhtul tehti Hersonis kahjutuks "grupp relvastatud isikuid". Kui tegemist oleks olnud Ukraina diversioonirühmaga, oleks Vene võimud seda kõigi eelduste kohaselt ka kuulutanud.

Interfaxi teatel kestis laskmine Ušakovi tänaval, mis on linna peatänav, ligi pool tundi ning näha oli Vene sõjatehnikat.

Ukraina teatas Vene pealetungi tagasilöömisest lõunarindel

Ukraina teatas pühapäeva hommikul, et möödunud ööpäeva jooksul lõid tema väed riigi lõunaosas tagasi Vene üksuste pealetungi, mille käigus hävitasid 62 Vene sõdurit, viis soomukit, kaks drooni ja uputasid ühe praami.

"Vaenlane taganeb, kaotades taktikaliselt kasulikke positsioone, kuid sellest hoolimata ei loobu katsetamast meie üksuste vastupidavust," öeldakse Ukraina lõunaringkonna vägede pressiteates. Selle kohaselt ründasid Vene üksused kahe tanki T-72 ja mitme soomuki toel Ukraina positsioone, kuid pidid taganema, kaotades kaks dessantsoomukit ja kolmandiku rünnakul osalenud elavjõust.

Vene üksused jätkasid samas õhuluuret ning suurtükilööke Ukraina positsioonide pihta, tegid 12 õhrünnakut sõjalennukitelt.

Ukraina üksused omalt poolt andsid vaenlase pihta kolm lööki sõjalennukitelt, hävitasid kaks drooni ning suurtüki- ja raketiüksused täitsid 320 tuleülesannet, teatas Ukraina pool.

Peamiselt ründasid Ukraina üksused Vene vägede transpordikoridore ja logistikakeskusi ja juhtimispunkte. Rünnakutega hoiti ära Antonovski raudteesilla taastamine ning hävitati üks üle Dnepri jõe selle läänekaldal asuvatele Vene vägedel varustust viima pidanud praam.

Izjumi haudadest on välja kaevatud 59 surnukeha

Ukraina eksperdid olid laupäeva õhtuks Harkivi oblastis vabastatud Izjumi linna lähistel asuvast matmispaigast välja kaevanud 59 surnukeha, vahendas Ukrainska Pravda.

"Tänaseks on riikliku politsei eksperdid Izjumis ekshumeerinud 59 surnukeha," teatas Harkivi oblasti sõjalise administratsiooni juht Oleh Sõniehubov sotsiaalmeediakanali Telegram vahendusel.

Tema sõnul oli haudadest välja kaevatud 16 tsivilistist mehe ning 26 naise surnukehad, mis viidi edasisele uurimisele. Samuti toodi haudadest välja 17 Ukraina sõjaväelase surnukehad.

Sõniehubovi sõnul oli enamiku hukkunute kehadel märke vägivaldsest surmast.

Briti sõjaväeluure: Venemaa laiendab rünnakuid tsiviiltaristule

Venemaa, mis on alates sissetungist 24. veebruaril tulistanud Ukrainasse mitu tuhat pikamaaraketti, on viimase nädala jooksul suurendanud rünnakuid tsiviiltaristu pihta, isegi, kui see ei anna otsest sõjalist tulemust, öeldakse Briti sõjaväeluure pühapäevases ülevaates.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/NZPAVSgfAN



#StandWithUkraine pic.twitter.com/j7bINlhTKp — Ministry of Defence (@DefenceHQ) September 18, 2022

Briti luure toob selliste rünnakute näidetena välja elektriliinide ja ülekandejaamade tulistamise ning löögid Inhuletsi jõe tammi pihta Krõvõi Rihhis.

Ajal, kui Venemaad ootavad tagasilöögid rindel, valmistub ta laiendama oma sihtmärkide loendit, et sellega õõnestada Ukraina rahva ja valitsuse moraali, seisab ülevaates.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 230 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas pühapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 54 480 (võrdlus eelmise päevaga +230);

- tankid 2210 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 4718 (+17);

- lennukid 251 (+1);

- kopterid 217 (+1);

- suurtükisüsteemid 1309 (+3);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 312 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 168 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 918 (+7);

- tiibraketid 238 (+2);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3578 (+7);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 122 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.