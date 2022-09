Zelenski: Ukraina väed on vangi võtnud sadu Vene sõdureid

Oluline pühapäeval, 18. septembril kell 9.20:

- President Zelenski kinnitusel on Ukraina vägede kätte langenud sadu Venemaa sõjaväelasi;

- Ukraina teatas Vene üksuste pealetungi tagasilöömisest riigi lõunaosas;

- Ukraina eksperdid olid laupäeva õhtuks Harkivi oblastis vabastatud Izjumi linna lähistel asuvast matmispaigast välja kaevanud 59 surnukeha;

- Briti sõjaväeluure hinnangul suurendab Venemaa raketirünnakuid Ukraina tsiviiltaristu pihta, et kahjustada sellega ukrainlaste moraali;

Zelenski rääkis sadadest Vene sõjavangidest

Ukraina vägede kätte on langenud sadu Venemaa sõjaväelasi, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Ma võin ausalt öelda, et Venemaa on vangistanud rohkem meie sõdureid kui meie käes on Vene sõjaväelasi või palgasõdureid, kes töötavad Venemaa kasuks, terroriste. Seega on meie eesmärk täiendada seda [vangide väljavahetamise] fondi," rääkis Zelenski uudisteagentuurile Reuters antud intervjuus.

Ukraina president pöördus ka Vene sõdurite poole, öeldes, et enda vangi andmine tasub ära. "Me kohtleme neid Genfi sõjavangide konventsioonile vastavalt. Meie eesmärk on, et meil oleks neid rohkem, et me saaksime tagasi [Venemaa käes olevad] oma sõdurid. Seega on meie eesmärk seda fondi täiendada," ütles Ukraina riigipea.

"Ja see operatsioon (Harkivi oblasti vabastamine – toim.) on lubanud meil teha märkimisväärse täienduse sellesse fondi," lisas Zelenski.

Küsimusele, kui palju Vene sõjaväelasi vangistati vastupealetungi käigus, vastas Zelenski, et "sadu".

Ukraina teatas Vene pealetungi tagasilöömisest lõunarindel

Ukraina teatas pühapäeva hommikul, et möödunud ööpäeva jooksul lõid tema väed riigi lõunaosas tagasi Vene üksuste pealetungi, mille käigus hävitasid 62 Vene sõdurit, viis soomukit, kaks drooni ja uputasid ühe praami.

"Vaenlane taganeb, kaotades taktikaliselt kasulikke positsioone, kuid sellest hoolimata ei loobu katsetamast meie üksuste vastupidavust," öeldakse Ukraina lõunaringkonna vägede pressiteates. Selle kohaselt ründasid Vene üksused kahe tanki T-72 ja mitme soomuki toel Ukraina positsioone, kuid pidid taganema, kaotades kaks dessantsoomukit ja kolmandiku rünnakul osalenud elavjõust.

Vene üksused jätkasid samas õhuluuret ning suurtükilööke Ukraina positsioonide pihta, tegid 12 õhrünnakut sõjalennukitelt.

Ukraina üksused omalt poolt andsid vaenlase pihta kolm lööki sõjalennukitelt, hävitasid kaks drooni ning suurtüki- ja raketiüksused täitsid 320 tuleülesannet, teatas Ukraina pool.

Peamiselt ründasid Ukraina üksused Vene vägede transpordikoridore ja logistikakeskusi ja juhtimispunkte. Rünnakutega hoiti ära Antonovski raudteesilla taastamine ning hävitati üks üle Dnepri jõe selle läänekaldal asuvatele Vene vägedel varustust viima pidanud praam.

Izjumi haudadest on välja kaevatud 59 surnukeha

Ukraina eksperdid olid laupäeva õhtuks Harkivi oblastis vabastatud Izjumi linna lähistel asuvast matmispaigast välja kaevanud 59 surnukeha, vahendas Ukrainska Pravda.

"Tänaseks on riikliku politsei eksperdid Izjumis ekshumeerinud 59 surnukeha," teatas Harkivi oblasti sõjalise administratsiooni juht Oleh Sõniehubov sotsiaalmeediakanali Telegram vahendusel.

Tema sõnul oli haudadest välja kaevatud 16 tsivilistist mehe ning 26 naise surnukehad, mis viidi edasisele uurimisele. Samuti toodi haudadest välja 17 Ukraina sõjaväelase surnukehad.

Sõniehubovi sõnul oli enamiku hukkunute kehadel märke vägivaldsest surmast.

Briti sõjaväeluure: Venemaa laiendab rünnakuid tsiviiltaristule

Venemaa, mis on alates sissetungist 24. veebruaril tulistanud Ukrainasse mitu tuhat pikamaaraketti, on viimase nädala jooksul suurendanud rünnakuid tsiviiltaristu pihta, isegi, kui see ei anna otsest sõjalist tulemust, öeldakse Briti sõjaväeluure pühapäevases ülevaates.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/NZPAVSgfAN



#StandWithUkraine pic.twitter.com/j7bINlhTKp — Ministry of Defence (@DefenceHQ) September 18, 2022

Briti luure toob selliste rünnakute näidetena välja elektriliinide ja ülekandejaamade tulistamise ning löögid Inhuletsi jõe tammi pihta Krõvõi Rihhis.

Ajal, kui Venemaad ootavad tagasilöögid rindel, valmistub ta laiendama oma sihtmärkide loendit, et sellega õõnestada Ukraina rahva ja valitsuse moraali, seisab ülevaates.