Kagu-Eesti haiglad peavad hinnatõusu tõttu investeeringud edasi lükkama

Kuna haiglad ei saa voolutarbimist vähendada ei ruumides temperatuuri alandamise ega ka töötajate kaugtööle saatmise abil, tuleb maakonnahaiglatel maksta ära suured energiaarved oma reservidest, mida muidu oleks saadud kasutada raviteenuste arendamise või uute seadmete soetamise jaoks.

"Lõuna-Eesti Haiglas on olukord kahtlemata keeruline, sest selle aasta augusti elektrienergia arve on rohkem kui kolm korda suurem kui eelmise aasta augustis, aga tarbimine suhteliselt sama. Täna on teinud hinnatõusu ettepaneku ka küttefirma," rääkis Lõuna-Eesti Haigla finantsjuht Külli Raup.

"Hetkel samme hakkama, aga kuidas edasi – praegu ei olegi head vastust. Eks on teatavad reservid, eks see sätib eelarve väga pingelisse olukorda. Esimene, kus tuleb mõelda, on see, et esialgu jäävad ära planeeritud investeeringud," lisas ta.

Kriisist olenemata on haigla jaoks oluline, et tegemata ei jääks need investeeringud, millest otseselt sõltub haigla ravivõimekus, tõdes Valga haigla juhataja Apo Oja.

"Lükkame investeeringuid mõnevõrra edasi ja vaatame milliseid kulusid see aasta ei peaks tegema, niiöelda ajatame, aga see tähendab, et peame kindlasti ära tegema need investeeringud, mis tuleviku mõistes on olulised. Me ei saa võtta sellist positsiooni, et me investeeringuid üldse ei tee - see tähendaks, et kolme või viie aasta pärast meie teenuse tase kannataks," rääkis Oja.

Energiahindade tõusu tõttu on haiglate jaoks kallimaks muutunud ka meditsiinitarbed ja toit.

"Elektrihinda ei sa isoleeritult vaadata, sest selle tõttu on kõigi toodete hinnad oluliselt tõusnud ja paraku meil kõik uued hanked, mis me läbi viime, on tegelikult oluliselt suurema maksumusega mis me alguses planeerinud olime," rääkis Põlva haigla juhataja Margot Bergmann.

Tema sõnul tegi Põlva haigla eelmise aasta lõpus elektriteenuse ostmiseks hanke ja haiglal õnnestus hind fikseerida, mistõttu neil drastilist elektri hinnatõusu ei ole, ehkki aastataguse ajaga võrreldes on teatav hinnatõus siiski olnud.