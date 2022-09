Elektri keskmine börsihind kerkib esmaspäeval 177 euroni

Kõige odavam on elekter öösel kella kahest kolmeni, kui megavatt-tunni hinnaks kujuneb 88,40 eurot.

Kallimad tunnid jäävad esmaspäeva hommikusse, kella seitsmest kerkib tunni hind 400 euroni ning kõrgeim on see kella kaheksast üheksani, kui jõuab 424,08 euroni megavatt-tunnist. Lõuna paiku langeb hind taas alla 200 euro ning õhtutundidel jääb see ligikaudu 140 euro ümbrusesse.

Soomes tõuseb päeva keskmine hind veidi üle kahe euro võrra 100,74 euroni, Lätis ja Leedus ligi 160 euro võrra 275,23 euroni megavatt-tunnist.

Lõppeval nädalal oli keskmine hind Eestis 141,71 eurot megavatt-tunni kohta. Soomes oli nädala keskmine hind ligikaudu 123 eurot megavatt-tunnist ning Lätis ja Leedus jäi see 360 euro lähedale.

Eesti hinnapiirkonnas mõjutasid hinna kujunemist Eesti-Läti vaheliste 330-kilovoldiste ülekandeliinide hooldustööd, mis viisid Eestis hinnad tavapäratult madalaks. Nädal varem kujunes Eesti hinnapiirkonnas keskmiseks hinnaks 298,47 eurot megavatt-tunnist.