Ameeriklased on hädas elektriarvete tasumisega

Iga kuues ameeriklane on jäänud hiljaks energiaarvete tasumisega, sest hinnad on tõusnud viimase 15 aasta kõrgeimale tasemele.

Olukorra on muutnud veelgi keerulisemaks erakordselt kuumad ilmad, sest pidevalt töötavad konditsioneerid kasvatavad majapidamiste energiatarbimist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Osa ettevõtteid on pakkunud klientidele maksepausi, kuid Virginia elaniku Christina Keimi sõnul on see vaid ajutine leevendus ja mingil hetkel tuleb kuhjunud arved siiski ära maksta.

"Mu kõigil kolmel lapsel on probleeme kuumaga. Kui konditsioneer ei tööta või nad on kuuma ilmaga liiga kaua õues, siis nad jäävad väga haigeks," sõnas Keim.

"Tundub, et kõik hinnad kahe- ja kolmekordistuvad, nii et arvan, et kõik, kes on siin, vajavad abi. Tänan jumalat, et kõik saavad natukenegi lisaabi," ütles Atmose maagaasiettevõtte abisaaja Deadreal Luchion.