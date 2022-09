Ukraina relvajõudude peastaap teatas, et riigi väed ületasid Harkivi oblastis asuva Oskoli jõe ja kontrollivad nüüd jõe mõlemat kallast. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles pühapäeval oma igaõhtuses videokõnes, et Ukraina armee vabastab kõik okupeeritud linnad.

Oluline esmaspäeval, 19. septembril kell 5.50:

- Kiiev: Ukraina väed kontrollivad Oskoli jõe mõlemat kallast;

- Zelenski sõnul vabastab Ukraina armee kõik okupeeritud linnad;

- Ukraina väed hävitasid riigi lõunaosas kaks Venemaa laskemoonaladu;

- Biden: puuduvad tõendid, et Hiina oleks venelastele saatnud sõjalist tehnikat;

- Serhi Haidai: Luhanski oblastis hukkus plahvatuse tõttu 200 Venemaa sõdurit.

Kiiev: Ukraina väed kontrollivad Oskoli jõe mõlemat kallast

Ukraina relvajõudude peastaap teatas, et riigi väed ületasid Harkivi oblastis asuva Oskoli jõe ja kontrollivad nüüd jõe mõlemat kallast.

"Ukraina relvajõud ületasid Oskoli jõe. Alates eilsest kontrollib Ukraina ka jõe vasakut kallast," teatas peastaap.

Oskoli jõe ääres asub Kupjanski linn, mis on oluline raudtee- ja teede sõlm.

Zelenski sõnul vabastab Ukraina armee kõik okupeeritud linnad

"Võib-olla tundub kellelegi praegu, et pärast võitude seeriat on tekkinud tuulevaikus. Aga see pole nii, see on ettevalmistus järgmiseks seeriaks. Järgmisele sõnade seeriale, mida tuleb kuulda võtta. Sõnad, mida tuleb kuulda, on vabastatud linnade nimed," ütles Zelenski. '

Ukraina väed hävitasid riigi lõunaosas kaks Venemaa laskemoonaladu

Ukraina lõunaringkonna staap teatas oma tavapärases rindeülevaates 29 Vene sõduri hukkumisest ning suure hulga Vene tehnika hävitamisest. Samuti hävitas Ukraina armee kaks Venemaa laskemoonaladu.

Biden: puuduvad tõendid, et Hiina oleks venelastele saatnud sõjalist tehnikat

USA president Joe Biden ütles, et praegu pole mitte mingeid viiteid selle kohta, et Hiina oleks Venemaale andnud sõjalist abi, vahendas CNN.

Serhi Haidai: Luhanski oblastis hukkus plahvatuse tõttu 200 Venemaa sõdurit

Luhanski oblasti juht Serhi Haidai ütles pühapäeva õhtu, et okupeeritud Svatove linnas hukkus plahvatuse tõttu umbes 200 Venemaa sõdurit.

"Täna öösel oli Svatoves plahvatus. Seal oli varem bussijaam, kuid nad tegid sinna hotelli, seal sai surma umbes 200 Venemaa sõdurit," ütles Haidai.

Haidai sõnul valmistub Venemaa kaitseks ja koguvad vägesid tervele rindejoonele. "Laod plahvatavad ja neil võib tekkida laskemoonaga probleeme," ütles Haidai.

Ukraina: Venemaa jätkab Sumõ oblasti pommitamist

Sumõ oblasti kuberner Dmõtro Žõvitski teatas, et Venemaa väed pommitasid ühte asulat, kus sai surma üks inimene. Žõvitski sõnul pommitasid Vene väed ka kohalikku farmi ja tapsid 100 siga ja ühe hobuse, vahendas The Kyiv Independent.