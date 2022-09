Sõja 208. päev: Ukraina väed vabastasid Bilohorivka Luhanski oblastis

Serhi Haidai sõnul vabastasid Ukraina väed Bilohorivka. Ukraina relvajõudude peastaap teatas varem, et riigi väed ületasid Harkivi oblastis asuva Oskili jõe ja kontrollivad nüüd jõe mõlemat kallast. Briti luure hinnangul on Vene õhuvägi 10 päeva jooksul kaotanud neli hävitajat. Bideni sõnul puuduvad tõendid, et Hiina oleks venelastele saatnud sõjatehnikat.

Oluline esmaspäeval, 19. septembril kell 22.30:

- Izjumi linnapea sõnul naasevad elanikud tasapisi okupatsiooni alt vabastatud linna;

- Serhii Haidai: Ukraina väed vabastasid Bilohorivka alevi Luhanski oblastis;

- USA kindral: Ukraina on alla tulistanud ligikaudu 50 Vene lennukit;

- Vene meedia: Luhanski ja Donetski oblasti separatistid tahavad kiirelt referendumeid Venemaaga ühinemiseks;

- Ukraina peastaap: Vene vägedele anti korraldus hoida Zaporižžja oblastis rinnet;

- Saksamaa saadab Ukrainale veel 4 Panzerhaubitze 2000 iseliikursuurtükki;

- Kiiev: Ukraina väed kontrollivad Oskili jõe mõlemat kallast;

- Vene okupatsioonivõimud tugevdavad Mariupolis kontrolli kohalike üle;

- Zelenski sõnul vabastab Ukraina armee kõik okupeeritud linnad;

- Ukraina väed hävitasid riigi lõunaosas kaks Venemaa laskemoonaladu;

- Biden: puuduvad tõendid, et Hiina oleks venelastele saatnud sõjalist tehnikat;

- London: Venemaa on viimase 10 päeva jooksul kaotanud Ukrainas neli hävitajat;

- Kiiev: Venemaa saatis Ukrainasse sõdima 400 kurjategijat Tambovi vanglast;

- Serhi Haidai: Luhanski oblastis hukkus plahvatuse tõttu 200 Venemaa sõdurit.;

- Vene väed tegid raketirünnaku Lõuna-Ukraina tuumajaama lähistele;

- ISW: Ukraina võib lähinädalatel vabastada Hersoni oblasti lääneosa.

Inimesed naasevad tasapisi Izjumi

Izjumi linnapea Valeri Martšenko sõnul naasevad elanikud pärast linna vabastamist järk-järgult oma kodudesse. "Mitte massiliselt, aga inimesed on hakanud tagasi tulema," ütles ta.

Linnapea lisas, et paljud elanikud ei saa naasta, sest nende kodud on hävinud ning kuue kuu pikkusest Vene okupatsioonist taastumine võtab aega.

Martšenko sõnul on Izjumis kriitilise tähtsusega taristu peaaegu täielikult kahjustatud ning elumajade kommunaalvõrgu parandamine pole lihtne. Martšenko ütles, et kuigi elektri saab tagasi ilmselt vähem kui kahe nädalaga, siis talveks vajaliku gaasivarustuse taastamine on väljakutse.

Serhii Haidai: Ukraina väed vabastasid Bilohorivka alevi Luhanski oblastis

Luhanski oblasti kuberneri Serhii Haidai väitel on Ukraina relvajõud vabastanud Bilohorivka asula Luhanski oblastis.

Haidai hoiatas, et ülejäänud Luhanski oblasti vabastamine on aeglasem protsess kui Harkivi oblasti vabastamine.

USA kindral: Ukraina on alla tulistanud ligikaudu 50 Vene lennukit

Kindral James Hecker, kes vastutab Ameerika Ühendriikide õhujõudude eest Euroopas, kinnitas New York Timesile, et USA annab Ukraina relvajõududele eelhoiatusi kui Vene väed Ukraina pihta rakette tulistavad.

Kindral Heckeri hinnangul on ukrainlased alla tulistanud ligikaudu 50 Vene lennukit, vahendab The New York Times.

Luhanski ja Donetski oblasti separatistid tahavad kiirelt referendumeid Venemaaga ühinemiseks

Ukrainska Pravda vahendab Vene allikaid, kelle kohaselt Luhanski ja Donetski oblasti separatistlike jõudude esinduskojad olevat väljendanud soovi korraldada kiirelt Venemaaga ühinemiseks referendumid.

Konkreetseid kuupäevi referendumite korraldamiseks ei mainitud.

Harkivi oblasti kuberner: enamus Izjumis välja kaevatud säilmetest olid tsiviilisikud

Harkivi oblasti kuberneri Oleh Sinehubovi sõnul on Izjumist leitud haudadest välja kaevatud praeguseks 146 inimese säilmed, kellest suur enamus olid tsiviilisikud.

Osadel hukkunutel on vägivaldse surma tunnused, kinnitas Sinehubov.

Ukraina peastaap: Vene vägedele anti korraldus hoida Zaporižžja oblastis rinnet

Ukraina kaitsejõudude peastaap teatas esmaspäevaõhtuses ülevaates, et Luhanski oblastis on osade Luhanski oblasti piirkondade kollaborante ja kohalikke inimesi hakatud viima Vene Föderatsiooni territooriumile.

Zaporižžja oblasti kohta teati öelda, et kohalikele vägedele anti käsk oblastis rinnet hoida. Seda kinnitati väidetavalt Vene 58. armee juhtkonna koosolekul.

Saksamaa saadab Ukrainale veel 4 Panzerhaubitze 2000 iseliikursuurtükki

Saksa kaitseministeerium teatas, et Ukrainasse saadetakse veel neli Panzerhaubitze 2000 iseliikursuurtükki.

#News:

Die Bundeswehr unterstützt die #Ukraine trotz angespannter Materiallage mit 4 weiteren Panzerhaubitzen 2000 inklusive eines Munitionspaketes. Damit steigt die Zahl der gemeinsam mit den Niederlanden gelieferten Systemen auf 22, wovon 14 aus sind.

Koos saatmisele minevate süsteemidega oleks seega Ukraina relvajõudude käsutuses 22 ühikut antud relvasüsteemi, millest 14 on andnud Saksamaa ja ülejäänud Madalmaad.

Samuti teatas Saksa kaitseministeerium, et Ukrainasse on kohale jõudnud veel kaks Mars II mitmikraketiheitjat ja 50 Dingo kergsoomukit, mille tarnimisest eelmine nädal teatati.

Wir halten unser Versprechen!

Zwei weitere Raketenwerfer Mars II sowie 50 Dingos werden an die Ukraine geliefert. Ab Ende September kommen Ausbildungsvorhaben in Deutschland hinzu. Damit unterstützen wir weiterhin die #Ukraine im Kampf um ihre Integrität und Souveränität.

Kiiev: Ukraina väed kontrollivad Oskili jõe mõlemat kallast

Ukraina relvajõudude peastaap teatas, et riigi väed ületasid Harkivi oblastis asuva Oskoli jõe ja kontrollivad nüüd jõe mõlemat kallast.

"Ukraina relvajõud ületasid Oskoli jõe. Alates eilsest kontrollib Ukraina ka jõe vasakut kallast," teatas peastaap.

Oskoli jõe ääres asub Kupjanski linn, mis on oluline raudtee- ja teede sõlm.

Luhanski separatistid mõistsid OSCE vaatleja spionaažis süüdi

Luhanski "rahvavabariigi" kõrgeim kohus mõistis süüdi Dmitrõ Šabanovi riigireetmiseks ning kaastöös USA Luure Keskagentuuriga (CIA), vahendab Raadio Vaba Euroopa.

OSCE vaatlejat Šabanovit ootab 13 aasta pikkune vangistus.

Šabanov on Luhanskist pärit ning ta on üks kuuest OSCE missiooni liikmest, kelle Venemaa toetatud separatistid veebruaris arreteerisid.

Uniani teatel mõisteti samuti süüdi OSCE heaks töötanud tõlk Maksõm Petrov.

Vene okupatsioonivõimud tugevdavad Mariupolis kontrolli kohalike üle

Mariupoli linnapea Petro Andriušenko sõnul on Vene okupatsioonivõimud Mariupolis Vene sõjaväeüksuste ja kohaliku politsei koostöös hakanud tugevdama kontrolli kohalike elanike üle.

Andriušenko sõnul on suurendatud patrullide arvu ning patrullide käigus küsitakse inimestelt isikut tõendavaid dokumente.

Andriušenko hinnangul püütakse hirmuõhkkonna loomisega võidelda tekkinud rahulolematusega linnas. Samuti otsitakse meesoost isikuid, keda saaks sundmobiliseerida alates oktoobrist Vene vägede koosseisu.

Zelenski sõnul vabastab Ukraina armee kõik okupeeritud linnad

"Võib-olla tundub kellelegi praegu, et pärast võitude seeriat on tekkinud tuulevaikus. Aga see pole nii, see on ettevalmistus järgmiseks seeriaks. Järgmisele sõnade seeriale, mida tuleb kuulda võtta. Sõnad, mida tuleb kuulda, on vabastatud linnade nimed," ütles Zelenski.

London: Venemaa on viimase 10 päeva jooksul kaotanud Ukrainas neli hävitajat

Suurbritannia kaitseministeerium teatas esmaspäeval, et pärast sõja puhkemist on Venemaa Ukrainas kaotanud vähemalt 55 hävitajat. Viimase kümne päeva jooksul on Venemaa kaotanud neli sõjalennukit, vahendas The Guardian.

Kaotuste suurenemine on osaliselt tingitud sellest, Vene õhujõud võtsid Ukraina vastupealetungi käigus suuremaid riske, et pakkuda maavägedele toetust, teatas Suurbritannia kaitseministeerium.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/yCVZk0byX5



#StandWithUkraine pic.twitter.com/264kqpPpTW — Ministry of Defence (@DefenceHQ) September 19, 2022

Kiiev: Venemaa saatis Ukrainasse sõdima 400 kurjategijat Tambovi vanglast

Ukraina relvajõudude peastaap teatas esmaspäeval, et Venemaa värbab üha rohkem kurjategijaid. Kiievi teatel saatis Moskva Ukrainasse sõdima 400 Tambovi vanglast pärit kurjategijat, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina väed hävitasid riigi lõunaosas kaks Venemaa laskemoonaladu

Ukraina lõunaringkonna staap teatas oma tavapärases rindeülevaates 29 Vene sõduri hukkumisest ning suure hulga Vene tehnika hävitamisest. Samuti hävitas Ukraina armee kaks Venemaa laskemoonaladu.

Biden: puuduvad tõendid, et Hiina oleks venelastele saatnud sõjalist tehnikat

USA president Joe Biden ütles, et praegu pole mitte mingeid viiteid selle kohta, et Hiina oleks Venemaale andnud sõjalist abi, vahendas CNN.

Serhi Haidai: Luhanski oblastis hukkus plahvatuse tõttu 200 Venemaa sõdurit

Luhanski oblasti juht Serhi Haidai ütles pühapäeva õhtu, et okupeeritud Svatove linnas hukkus plahvatuse tõttu umbes 200 Venemaa sõdurit.

"Täna öösel oli Svatoves plahvatus. Seal oli varem bussijaam, kuid nad tegid sinna hotelli, seal sai surma umbes 200 Venemaa sõdurit," ütles Haidai.

Haidai sõnul valmistub Venemaa kaitseks ja koguvad vägesid tervele rindejoonele. "Laod plahvatavad ja neil võib tekkida laskemoonaga probleeme," ütles Haidai.

Ukraina: Venemaa jätkab Sumõ oblasti pommitamist

Sumõ oblasti kuberner Dmõtro Žõvitski teatas, et Venemaa väed pommitasid ühte asulat, kus sai surma üks inimene. Žõvitski sõnul pommitasid Vene väed ka kohalikku farmi ja tapsid 100 siga ja ühe hobuse, vahendas The Kyiv Independent.

Vene väed tegid raketirünnaku Lõuna-Ukraina tuumajaama lähistele

Ukraina Energoatom teatas esmaspäeval, et veidi peale südaööd tabasid raketid tööstuspiirkonda Lõuna-Ukraina tuumajaama kõrval. Väidetavalt olid raketitabamused reaktoritest ainult 300 meetri kaugusel.

Põleng Kupjanskis peale pommitamist Autor/allikas: SCANPIX/EPA/OLEG PETRASYUK

ISW: Ukraina võib lähinädalatel vabastada Hersoni oblasti lääneosa

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) ülevaates hinnatakse, et Vene väed võivad püüda Hersoni oblasti idaosast taanduda organiseeritumalt kui Harkivist.

Vene väed on oma sõjalist kohalolu Hersoni oblastis viimastel kuudel tugevdanud ning sinna on saadetud nii Vene 1. tankiarmee üksuseid kui ka üksuseid Vene dessantvägedest (VDV).

ISW vahendab teateid toidu ja joogivee puudusest Hersoni oblastis asuvate Vene vägede seas. Seetõttu võib olla ka vähenenud Vene poole suurtükituli Ukraina vägede positsioonide pihta.

Mõttekoja hinnangul suudavad Ukraina väed Hersoni oblasti Dnepri läänekalda osa lähinädalatel vabastada.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 170 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 54 650 (võrdlus eelmise päevaga +170);

- tankid 2212 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 4720 (+2);

- lennukid 251 (+0);

- kopterid 217 (+0);

- suurtükisüsteemid 1313 (+4);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 312 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 168 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 920 (+2);

- tiibraketid 238 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3581 (+3);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 125 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.