Sajuhood jätkuvad

Teisipäeva öö on Eestis muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, saartel on äikesevõimalus. Puhub loode- ja läänetuul, rannikul ka põhjatuul 3 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 5 kuni 10, rannikul kuni 12 kraadi.

Hommik on muutliku pilvisusega ja mitmel pool vihmahoogudega. Puhub loode- ja põhjatuul 5 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 7 kuni 12 kraadi.

Päev on pilves selgimistega ja vihmahoogudega. Puhub põhjakaare tuul 2 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 10 kuni 14 kraadi.

Kolmapäeva öösel sajab vihma vähe, kuid mitmel pool tekib udu, päeval on vihmapilvi mitmel pool. Tuul puhub põhjakaarest ja on veel puhanguline. Öösel on sooja 2 kuni 8, rannikul kuni 11 kraadi, päeval 10 kuni 14 kraadi.

Neljapäeva öö on olulise sajuta, mõnel pool võimaliku uduga. Päeval tibutab mitmel pool vihma. Tuul nõrgeneb. Öine õhutemperatuur on 1 kraadist 6 kraadini, maapinnal on kohati külma kuni 3 kraadi, rannikul on sooja kuni 11 kraadi. Päeval on sooja 11 kuni 15 kraadi.

Reedel ja laupäeval on sadu harv ja tuul nõrk, kuid ööd ja hommikud on udused. Öine õhutemperatuur on 1 kraadist sisemaal 12 kraadini rannikul, maapinnal on kohati ka öökülma, päevad toovad sooja kuni 15 kraadi.