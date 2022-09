Luhanski separatistid tahavad kuu lõpus Venemaaga ühinemise referendumit

Oluline teisipäeval, 20. septembril kell 15.07:

- Luhanski separatistid tahavad juba septembri lõpus Venemaaga ühinemise referendumit:

- Ukraina väed uputasid Hersoni oblastis Venemaa sõjaväe praami;

- Kiiev: Ukraina häkkis sisse Wagner grupi veebilehele;

- USA kõrge sõjaväeametnik: Washington võib tulevikus Ukrainale saata tanke;

- Donetski oblastis asuva Bahmuti linna ümbruses jätkuvad ägedad lahingud;

- London: Moskva viis allveelaevad okupeeritud Sevastopolist Venemaale;

- Ukraina võimude teatel leiti vabastatud Izjumi linnast piinakamber.

Isehakanud Luhanski võimud tahavad juba septembri lõpus Venemaaga ühinemise referendumit

Venemaa toetatud separatistliku Donetski "rahvavabariigi" juht Denis Pušilin kutsus Luhanski oblastit üles sünkroniseerima Donetskiga Venemaaga ühinemise referendumit.

Vene uudisteagentuuri TASS teatel soovivad Luhanski oblasti venemeelsed võimud korraldada referendumi 23. ja 27. septembri vahel.

Samuti teatas Venemaaga ühinemise referendumist Hersoni oblasti venemeelne juht, kuid ei maininud selle korraldamise kuupäeva, vahendab The Guardian.

Venemaa kontrollib Hersoni oblasti territooriumist ligikaudu 95 protsenti.

Žaporižžja oblasti okupatsioonivõimud teatasid samuti teisipäeval, et kavatsevad korraldada Venemaaga ühinemise referendumi.

Venemaaga ühinemise referendumeid okupeeritud aladel toetas teisipäeval ka Venemaa endine president Dmitri Medvedev.

Vene Duuma spiiker Vjašeslav Volodin teatas Donetski ja Luhanski oblastite Venemaaga ühinemise toetamisest.

Ukraina väed uputasid Hersoni oblastis Venemaa sõjaväe praami

Ukraina sõjaväe lõunaringkond teatas, et riigi armee uputas varustuse ja relvadega koormatud Venemaa praami, kui see üritas Nova Kahhovka lähedal ületada Dnipro jõge.

Kiiev: Ukraina häkkis sisse Wagner grupi veebilehele

Ukraina tehnoloogiaminister Mõhhailo Fedorov teatas, et Ukraina häkkis sisse Kremli kontrolli all oleva palgasõdurite veebileheküljele.

"Meil on olemas kõik isikuandmed. Iga timukas, mõrvar ja vägistaja saab karmi karistuse," teatas Fedorov.

Wagner värbab võitlejaid Venemaa vanglatest.

Vene opositsiooniline uuriva ajakirjanduse portaal "Olulised lood" on avalike ja mitteavalike allikate järgi tuvastanud, et Wagner on alatest juulist värvanud umbes 6000 vangi.

London: Moskva viis allveelaevad okupeeritud Sevastopolist Venemaale

Suurbritannia kaitseministeerium teatas teisipäeval, et Venemaa on oma Kilo-klassi allveelaevad ümber paigutanud. Venemaa Musta mere laevastiku baas Sevastopolis pole enam turvaline.

