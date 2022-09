Ukraina sõjaväe lõunaringkond teatas, et riigi armee uputas varustuse ja relvadega koormatud Venemaa praami, kui see üritas Nova Kahhovka lähedal ületada Dnipro jõge. Ukraina võimude teatel leiti vabastatud Izjumi linnast piinakamber.

Oluline teisipäeval, 20. septembril kell 5.50:

- Ukraina väed uputasid Hersoni oblastis Venemaa sõjaväe praami;

- Kiiev: Ukraina häkkis sisse Wagner grupi veebilehele;

- USA kõrge sõjaväeametnik: Washington võib tulevikus Ukrainale saata tanke;

- Ukraina võimude teatel leiti vabastatud Izjumi linnast piinakamber.

Ukraina väed uputasid Hersoni oblastis Venemaa sõjaväe praami

Ukraina sõjaväe lõunaringkond teatas, et riigi armee uputas varustuse ja relvadega koormatud Venemaa praami, kui see üritas Nova Kahhovka lähedal ületada Dnipro jõge.

Kiiev: Ukraina häkkis sisse Wagner grupi veebilehele

Ukraina tehnoloogiaminister Mõhhailo Fedorov teatas, et Ukraina häkkis sisse Kremli kontrolli all oleva palgasõdurite veebileheküljele.

"Meil on olemas kõik isikuandmed. Iga timukas, mõrvar ja vägistaja saab karmi karistuse," teatas Fedorov.

Wagner värbab võitlejaid Venemaa vanglatest.

Vene opositsiooniline uuriva ajakirjanduse portaal "Olulised lood" on avalike ja mitteavalike allikate järgi tuvastanud, et Wagner on alatest juulist värvanud umbes 6000 vangi.

USA kõrge sõjaväeametnik: Washington võib tulevikus Ukrainale saata tanke

USA kõrge sõjaväeametniku sõnul on tankide saatmise võimalus tulevikus olemas. Ametniku sõnul vajavad tankid aga spetsiaalset väljaõpet, hooldust. Seetõttu ei jõuaks need kohe rindele, vahendas CNN.

"Me vaatame Ukraina relvajõudusid ja kaalume, milliseid võimeid nad tulevikus vajavad ning kuidas USA ja meie liitlased saavad Ukrainat nende võimete ülesehitamisel toetada," ütles ametnik.

Ukraina võimude teatel leiti vabastatud Izjumi linnast piinakamber

Vene väed kasutasid Izjumi linnas asuvat politseijaoskonda piinakambrina, teatas Harkivi oblasti politsei. Kambrist leiti piinamisriistu ja inimesi hoiti kinni keldris, vahendas The Kyiv Independent.

ISW: Donbassi separatistid nõuavad üha valjuhäälsemalt, et Venemaa annekteeriks Luhanski ja Donetski oblastid

Luhanski ja Donetski oblasti separatistid tahavad kiirelt referendumeid Venemaaga ühinemiseks. Venemaa ei kontrolli täielikult Donbassi.

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul tekitab Ukraina vasturünnak aga Kremli-meelsete separatistide hulgas üha suuremat paanikat.