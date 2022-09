USA admiral: Hiina sõjavägi suudab vajadusel Taiwani blokeerida

USA seitsmenda laevastiku komandör aseadmiral Karl Thomas andis intervjuu ajalehele The Wall Street Journal ja ütles, et Hiina relvajõud suudavad vajadusel Taiwani blokeerida.

"Hiinal on väga suur merevägi ja kui nad tahavad Taiwani ümber sõjalaevad panna, saavad nad seda vägagi teha," ütles Thomas.

Hiina armee korraldas eelmisel kuul sõjalisi õppusi, mille eesmärk oli näidata, et Pekingil on olemas võimekus blokeerida iseseisev saareriik.

Thomase sõnul ta ei tea, kas Hiina plaanib Taiwani rünnata või blokeerida. Ta loodab, et Hiina lahendab saarega seotud erimeelsused rahumeelselt.

Peking kritiseeris teravalt hiljutist Nancy Pelosi visiiti Taiwanile. Kasvavate pingete tõttu pidi Pelosi Taiwanile lendama ringiga, selle asemel, et lennata üle Lõuna-Hiina mere. Thomase sõnul tehti teekonna otsus kõige kõrgemal tasemel.

Pärast Pelosi visiiti alustas Hiina sõjalisi õppusi, mis hõlmasid hävitajate ja sõjalaevade manöövreid.

"Mandariini keeles on termin, can shi, näksib nagu siidiuss. Nad lihtsalt jätkavad piiride nihutamist, nad tahavad näha, kaugele nad piire võivad nihutada," ütles Thomas.

Thomase sõnul rakendab Hiina sarnast mentaliteeti ka Lõuna-Hiina mere militariseerimisel. Hiina ekspansiivsed nõuded Lõuna-Hiina merel kattuvad teiste riikidega omadega. Viimase kümnendi jooksul on Hiina ehitanud piirkonda tehissaared.

"Nad on need saared täielikult militariseerinud. Neil on seal raketid, radarid, võimekus majutada vägesid," ütles Thomas.

Thomase sõnul toodab Hiina sõjalaevu juurde muljetavaldava kiirusega, samas kui USA-l pole piisavalt laevatehaseid. Hiinal on maailma suurim merevägi, kuid USA sõjalaevad on kaasaegsemad.