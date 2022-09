Soome opositsiooniparteid nõuavad viisakeeldu Vene turistidele

Soome opositsiooniparteid leiavad, et riik peab täielikult keelama Venemaa kodanikele turismiviisade väljastamise. Soome on praegu ainuke riik Euroopa Liidus, kus Vene turistid pääsevad maismaad pidi euroliitu.

Põlissoomlaste ja Koonderakonna hinnangul peaks Soome keelama venelastele turismiviisade väljastamise. Erandid kehtiks nendele Venemaa kodanikele, kes tuleksid riiki perekondlike sidemete tõttu. Ka Soome Kristlikud Demokraadid tahavad Vene turistidele piiri sulgeda.

Soome on venelastele viisade väljastamist piiranud, kuid täielikult pole Helsingi nende väljastamist lõpetanud.

Põlissoomlaste parlamendifraktsiooni juht Ville Tavio leiab, et Soome peab viisakeelu küsimuses järgima Balti riikide tegevust. "Põlissoomlaste seisukoht on, et piir tuleks täielikult sulgeda, nagu teevad Balti riigid," märkis Tavio.

"Praegu on vabandus, et see oleks kuidagi vastuolus EL-i seaduste või inimõigustega, kuid eelpool nimetatud riigid näitasid, et seda saab teha," lisas Tavio.

Koonderakond toetab samuti viisakeeldu.

"Erand kehtiks siis, kui Soome reisimisel oleks mõni muu eesmärk. Näiteks õppimine või perekondlikud sidemed," ütles Koonderakonna parlamendifraktsiooni liige Jukka Kopra.

Soome Kristlike Demokraatide parlamendifraktsioonijuht Päivi Räsänen leiab samuti, et Soome peab eeskuju võtma Balti riikidest. Räsäneni sõnul pole erakonna parlamendirühmal viisakeelu küsimuses siiski ametlikku seisukohta, vahendas Helsingin Sanomat.