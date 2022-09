Saksamaa gaasihoidlad on üle 90 protsendi täis

Vaatamata Venemaa poolt katkestatud gaasitarnetele Nord Stream 1 kaudu, on Saksamaa gaasihoidlad saavutanud praeguseks juba 90-protsendilise täitumuse, mis on oluline sõnum eesootava talve üleelamiseks ilma gaasikatkestusteta.

Täpsemalt jõudsid Saksamaa gaasihoidlad möödunud pühapäeval 90,07 protsendi täitumuseni.

Saksa majandusministri Robert Habecki (Rohelised) sõnul on Saksamaal kõik võimalused eelolev talv hästi üle elada, aga seda teatud tingimusel – Saksamaa peab energiat kokku hoidma ja teisalt peab ka ilmaga vedama.

Saksa valitsus on seadnud eesmärgiks, et gaasimahutid peaksid olema novembri alguseks 95 protsenti täis. See gaasikogus on umbes sama palju, kui tarvitas Saksamaa gaasi 2022. aasta kahel esimesel ehk suurima küttega kuul.

Selle saavutamine ei paista olevat üle mõistuse keeruline, sest vahe-eesmärgid ehk 75 ja 85 protsenti saavutati planeeritust varem ja seda hoolimata sellest, et Venemaalt tuli gaasi sel ajal piiratult või üldse mitte.

ARD Tagesschau kirjutas, et gaasihoidlad toimivad gaasituru puhvrina ja on mõeldud gaasitarbimise kõikumiste tasakaalustamiseks. Varasematel aastatel on need olnud täis, kui algab sügisene kütteperiood.

Saksamaa saab praegu maagaasi Norrast, Hollandist ja Belgiast. Aastavahetusel kavatsetakse Saksamaa Põhjamere rannikul tööle panna kaks esimest veeldatud maagaasi (LNG) terminali. Venemaa on oma gaasitarned peatanud.

Operaatorite hinnangul on EL-i riikide gaasihoidlad keskmiselt peaaegu 86 protsenti täis. Alates selle aasta kevadest on üle-euroopalised regulatsioonid ette näinud, et 1. novembriks peavad mahutid olema keskmiselt 80 protsenti täis – see eesmärk saavutati augusti lõpus. EL-i 27 liikmesriigist on oma maa-alused gaasihoidlad 18-l.

Saksamaa kantsler Kantsler Olaf Scholz külastab järgmisel nädalal Pärsia lahe piirkonda, et pidada läbirääkimisi sealsete riikidega energiavarustuse üle. Saksa meedias on olnud erinevaid hinnanguid, kas kantsleril õnnestub Saudi Araabiat, Araabia Ühendemiraate ja Katari külastades sõlmida ka uued lepingud täiendavate LNG-tarnete jaoks.