Saksamaal tuli müüki inflatsioonileib

Saksa pagaritöökojad võitlevad kasvavate energia- ja toorainehindadega ning selleks, et oma tooteid taskukohaselt pakkuda, on rakendatud mitmeid loomingulisi ideid, tuues müüki näiteks inflatsioonileiva. Kes kasutab kulude kokkuhoiuks ümbertöödeldud leivajääke, kes paneb pakendile osa toote lõpphinnast kinni maksva ehitusfirma logo.

Saksamaal on kohalikud väikesed pagariärid olnud olulised nii väikeettevõtluse kui ka elustiili pärast. ARD Tagesschau kirjutas, et Mario Fritzeni pagariäri väljapanekus torkab nüüd silma tema toode nimetusega "Inflatsioonileib". Hinnasildi juures on selgitav kiri, et "kõik ei pea kallim olema".

Fritzeni pagariäri asub Kölnist idas asuvas Kürtenis. 750-grammine inflatsioonileib maksab pagariäris 2,50 eurot ehk vähem kui teised tema sarnased tooted.

"See on iseenesest lihtne retsept – seganisust leib, mis on tehtud ilma suuremate lisanditeta," ütles Fritzen. Ta näeb inflatsioonileiva ostjatena väiksema sissetulekuga kliente, kes siiski soovivad suurte supermarketite asemel kohalikust pagariärist oma ostud teha.

Saksamaa pagariärid on kogu riigis hädas hinnatõusuga. Saksa pagarite keskliidu andmetel kasutavad 70 protsenti pagariäridest oma ahjude kütmisel gaasi. Ka need, kes sõltuvad elektrist, peavad arvestama hüppeliselt kasvanud hinnaga.

Lisaks on kallinenud peamised toorained nagu suhkur, jahu ja või. Edasise hinnatõukejõuna toovad ettevõtted välja ka alampalga tõusu alates oktoobrist 12 euroni tunnis.

Kriis tabas tööstust, mis on niigi raskustes. Kaheksa aastat tagasi oli Saksamaal veel 12 600 pagariäri, mullu alla 10 000. Muuhulgas kannatavad ettevõtted supermarketite allahindluste tõttu. Paljud pagariärid kardavad, et kui nad tõstavad sisendhindade tõttu leiva ja saia hindu, kaotavad nad veelgi enam oma kliente supermarketitele.

Ehitusfirma logo leiva pakendil

Kulude kokkuhoiuks on mitmed pagariärid asunud otsima loomingulisi ideid. Düsseldorfi lähedal Hildenis kasutab kohalik mahepagar Roland Schüren oma inflatsioonileiva jaoks leivajääke.

"Asendasime 20 protsenti jahust allesjäänud leivaga, mille kuivatasime, jahvatasime ja loomulikult röstisime," rääkis Schüren. Need jäägid leotatakse ja lisatakse taignale, mis säästab jahu.

Münsterlandi lõunaosas tegutsev pagar Michael Tenk aga sootuks teist lahendust hinna alla saamiseks. Ta laseb oma inflatsioonileiba sponsoreerida kohalikul ehitusfirmal. Sponsor maksab 50 senti iga müüdud leiva eest, mille hinnasildil on ehitusfirma logo ja veebisait.

Tenk ütles, et on saanud oma ideele positiivset tagasisidet ka teistelt pagaritelt ja nii mõnigi on asunud seda kopeerima ehk sponsoreid otsima.

Inflatsioonileivaga tahavad pagariärid üheltpoolt võidelda hinnatõusuga, aga teisalt juhtida riigi tähelepanu oma raskele olukorrale. Nii hoiatab Saksa pagarite liit panktorilainete eest, kui riik kohalikele äridele appi ei tule.