AdBlue tootmise langus kütuselisandi kättesaadavust Eestis ei vähenda

Üks peamine AdBlue tootjaid Saksamaal, SKW Piesteritz Holding, lõpetas tänavu augustis ühes oma tehases tootmise, kuna see läks gaasi hinnatõusu tõttu liiga kulukaks. Ettevõtte teatel võivad nad tootmist taas alustada, kui saavad selleks poliitilise kindluse.

Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuhi Indrek Sassi sõnul ei tohiks Saksa AdBlue tootja ärakukkumine meie piirkonda mõjutada. "Seetõttu ei näe me hetkel ka tarneraskusi," ütles ta.

Lähtuvalt maagaasi hinna mitmekordsest tõusust on AdBlue hind aastaga aga mitmekordistunud.

"Igasugune hinnatõus mõjutab tarbimist, kuid hetkel me tarbimismahtude langust ei näe. AdBlue on diiselmootoriga sõidukite puhul toode, mille tarvitamist ilma sõitmist vähendamata ei saa kahandada," sõnas Sassi.

Ka Olerexi tegevjuhi Piret Milleri sõnul ei ole AdBlue kättesaadavusega praegu Eestis probleemi.

"Tõsi on see, et AdBlue hind on stabiilselt tõusnud ning praegu on AdBlue hind võrreldes aastataguse ajaga ligi kolm korda kõrgem. AdBlue hind on enamasti seotud maagaasiga ning see on tinginud hinnatõusu, sarnaselt maagaasiga pole hetkel turul märke, mis viitaks hinna langusele," sõnas Miller.

Samal ajal rajab aga Olerex gruppi kuuluv Aqua Marina koos Läti kemikaalide tootja CrossChemiga Eestisse AdBlue tootmisvõimekust.

"Olerexi ja CrossChemi tehase rajamine liigub graafikus ning seeriatootmisega on plaanis alustada oktoobrist. Tehasel saab olema võimekus ära katta kogu Eesti AdBlue vajadus, millega saame vähendada sõltuvust impordist ja suurendada tarnekindlust," ütles Miller.

AdBlue tootmiskompleks on Eesti ja Läti suurtarbijate varustamiseks rajatud Tartu maakonda. Pikas perspektiivis plaanivad ettevõtted AdBlue eksporti läbi Olerexi Muuga mereterminali üle kogu Euroopa Liidu.