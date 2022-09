Kell 20 "UV faktor": Vseviov, Raik, Kubits, Tüür Eesti Venemaa-poliitikast

"Me oleksime pidanud Balti riike kuulama," on kõlanud mitme Euroopa tipp-poliitiku suust, kui on jutuks Venemaa kallaletung Ukrainale. Me ei tea, millal ja kuidas lõpeb sõda Ukrainas, aga me peame selleks hetkeks valmis olema.

Milline on meie Venemaa-poliitika tulevikus? Mille osas saame olla paindlikud ning kust me järjekindlalt taganeda ei tohi?

Kui Vene opositsionäär ja maletaja Garri Kasparov ütleb, et lääs kardab Venemaa liidri Vladimir Putini kaotust ja Venemaa lagunemist, siis Eesti Kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Margo Grosberg ütleb, et lagunemine ei tundu talle võimalik. Või võtavad võimu üle kindralid, nagu arvab Vene poliitika analüütik Vladimir Juškin?

Kas Venemaa lagunemine oleks probleem? Mida tähendab sõjaga alanud lääne poliitikate ja meelsuse muutus pikas plaanis? Kas Vene kodanike õigusi Eestis peaks muutma?

Kuidas peaks Eesti kohtlema Venemaad, arutlevad ajaloolane David Vseviov, Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Kristi Raik, kultuuridiplomaat Meelis Kubits ja politoloog Karmo Tüür.

Saade algab ETV-s teisipäeval kell 20. Saate meeskond ootab vaatajate arvamusi ja küsimusi aadressil [email protected]