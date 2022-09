Tartu uus logo on tekitanud osas linlastes pahameelt

Tartu linnal on uus logo, aga omapärane krussis a-täht linna nimes on paljudes tekitanud hämmingut ja pahameelt. Disainer Tõnu Runneli hinnangul paisutatakse logo tähtsust üle ning linna uus ühtne visuaalne identiteet on üldjoontes hästi õnnestunud.

Kui disaini- ja kultuuriinimeste seas on Tartu uus logo saanud juba päevade kaupa kriitikat, siis inimesed tänaval polnud paljud uut kujundust veel tähele pannud.

"Meeldib, väga selge, kaugele nähtav, punast värvi," ütles Serli.

"Tal võiks olla ikka tähed nagu tähed. See "a" ei ole nagu... mida me vigurdame. Ilus linn ja las Tartu jääb ikka Tartuks," kommenteeris Kalev.

"See (a-täht) näeb välja nagu seasaba," ütles Ella.

"Ma pean tunnistama, et mulle ka meeldib see Martin Lazarevi oma, kus Tartu kaar oli peal. Ma ei teagi miks see teine versioon valiti. Igal linnal võiks olla mingisugune selge identiteet, mille ma tunnen ära. Antud juhul see konksukujuline a-täht, ma ei tea, millega see võikski seostuda," rääkis Heiki.

Disainiagentuur AKU-lt kujundust tellides teadis linn kohe, et ei taha logo siduda ühegi konkreetse maamärgiga.

"See a-täht on ennekõike inspireeritud tänavakunstist ja annab edasi tartulikku kiiksu ja vabadust," selgitas Tartu linna turundusspetsialist Mari-Liis Koemets.

Veebidisaineri Tõnu Runneli hinnangul ei tohikski püüda ühe väikese märgiga võtta kokku midagi suurt ja keerulist nagu linna identiteet.

"Kui mingit logo suure pauguga tutvustatakse, siis inimesed ehmatavad sellest ära. Ükskõik mis logo see oleks, inimesed ikka oleksid pahased," ütles ta.

Lisaks vaimukatele tõlgendustele ja ka konkureerivatele logodele, on kujundusele tekkinud tagatipuks nüüd ka plagiaadisüüdistus.

Tegelikult on logo vaid väike osa palju laiemast visuaalsest identiteedist, mis kokku maksis linnale 23 400 eurot. Runneli sõnul poleks linn pidanud logo teiste kujunduselementide seast eriliselt välja tooma.

"Võib-olla ei peaks asju lansseerima niimoodi, vaid võtma lihtsalt rahulikult kasutusse. Ühtne terviklik visuaalne identiteet on see oluline osa tööst, see on see, mis aitab Tartu linnal mitte olla selline laialivalguv ja amatöörlik nagu ta oli varem," rääkis Runnel.

Ja kuigi uue logo alt seda lauset ei leia, jääb Tartu tunnuslauseks endiselt "Heade mõtete linn".