Kuiva suve ja jaheda sügise tõttu on seeni praegu vähe

Põlvamaa metsades sagedane seeneline Paavo kirjeldas, et kuigi sel sügisel on metsas kukeseeni ikka olnud, siis alles nüüd on kasvama hakanud puravikud.

"Ma veel ootan neid häid päevi, millal saab ämbri kiiresti täis või kaks ämbrit ka. Kukeseeni oli siin kaks nädalat tagasi päris palju. Pilvikuid ei ole üldse, puravikud hakkasid sellel nädalal tulema, puravikest oli ka täielik tühjus," rääkis ta.

Paljud seened on alles septembris saanud kasvama hakata,

"Seenesügis on täiesti segane tänavusel aastal sellepärast, et kuiv oli ja põud oli ja seda oli kogu augusti aegu ja siis sadas erinevas paigas ja erineval ajal ja seened pidasid kinni mitu nädalat. Natuke kasvasid ja sellist suurt puravikuaega näiteks ei tulnudki. See nüüd vist just tuleb," rääkis Tartu Ülikooli loodusmuuseumi loodushariduse koordinaator Külli Kalamees-Pani.

Kogenud seenekorjajad väidavad, et kui lambatatik on metsas kasvama hakanud, siis see tähendab, et sügisene seenehooaeg on kätte jõudnud.

"Praegu on veel suur lootus, et viimased septembri kaks nädalat tekib hea seeneaeg ja tulevad puravikud ja riisikad massiliselt ja kõik saavad korjama hakata," ütles Kalamees-Pani.