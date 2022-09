Türgi, Armeenia ja Vietnami pangad peatasid Venemaa Mir-kaartide kasutamise

Türgi pangad Isbank ja DenizBank teatasid esmaspäeval, et peatavad Mir-kaartide kasutamise. Isbank on üks Türgi suurimaid finantsfirmasid ja pank on ka populaarne Venemaa turistide seas.

DenizBanki pressiesindaja ütles esmaspäeva õhtul, et pank "ei suuda praegu Mir-kaartide teenuseid pakkuda".

Armeenia meedia teatas, et riigis ei saa enam Mir-kaarte kasutada. Kaardiomanikud ei saa sularahaautomaatidest raha välja võtta, vahendas Interfax.

Armeenia keskpank teatas, et riigi kommertspangad langetavad Mir-kaartide kasutamisega seotud otsused iseseisvalt.

"Kommertspangad hindavad iseseisvalt riske, sealhulgas sanktsioonidega kaasnevaid riske. Kommertspangad teavitavad kliente ise nende teenusetingimuste muutumisest," teatas Armeenia keskpank.

Vietnami pank BIDV ja Kasahstani suurim pank Halõk Bank teatasid samuti, et nad ei võta praegu enam vastu Vene pangakaarte, kuigi nad varem olid Mir maksesüsteemis partnerid, vahendab Vene leht Izvestija.

Izvestija toob välja, et selliseid otsuseid teevad üksikud pangad ise, kuna nad ei soovi sattuda lääneriikide sekundaarsete sanktsioonide alla. Pangad soovivad säilitada ligipääsu üleilmsele finantssüsteemile.

Kasahstani Halõk Bank klienditoe sõnul ei tunnistata Vene Mir maksesüsteemi pangakaarte ei terminalides ega makseautomaatides.

Izvestija toob välja, et alates 20. septembri õhtust ei ole Mir maksesüsteemi kodulehel enam näha millistes välisriikides süsteem töötab.

Izvestija juurdluse kohaselt teised Kasahstani pangad praegu veel aktsepteerivad Mir maksesüsteemi pangakaarte.

Samuti lõpetas Mir maksesüsteemi kasutamise Araabia Emiraatide panga Emirates NBD Bank Türgi haru PJSC, vahendab Bloomberg.

Veel augusti alguses kasutasid Vene Mir maksesüsteemi viis Türgi panka, vahendas Bloomberg 5. augustil Türgi presidendi Recep Tayyip Erdogani sõnu.

Samas juhib Izvestija tähelepanu, et Türgi Ziraat Bankasi ja VakifBank pole veel teatanud koostöö lõpetamisest.

Vene võimude teatel on Venemaal välja antud enam kui 100 miljonit Mir-kaarti. Moskva-vastaste sanktsioonide tõttu lahkusid Venemaalt suured USA krediitkaardifirmad.

Krediitkaardifirmad Visa ja Mastercard teatasid juba märtsi alguses, et lõpetavad Venemaal oma äritegevuse.

Vene suured pangad soovitavad Vene kodanikel välismaale reisides varuda välisvaluutat ja välismaal arveldada sularahas.