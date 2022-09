Türgi ja Armeenia pangad peatasid Venemaa Mir-kaartide kasutamise

Türgi pangad Isbank ja Denizbank teatasid esmaspäeval, et peatavad Mir-kaartide kasutamise. Isbank on üks Türgi suurimaid finantsfirmasid ja pank on ka populaarne Venemaa turistide seas.

Denizbanki pressiesindaja ütles esmaspäeva õhtul, et pank "ei suuda praegu Mir-kaartide teenuseid pakkuda".

Armeenia meedia teatas, et riigis ei saa enam Mir-kaarte kasutada. Kaardiomanikud ei saa sularahaautomaatidest raha välja võtta, vahendas Interfax.

Armeenia keskpank teatas, et riigi kommertspangad langetavad iseseisvalt otsused, mis on seotud Mir-kaartide kasutamisega.

"Kommertspangad hindavad iseseisvalt riske, sealhulgas sanktsioonidega kaasnevaid riske. Kommertspangad teavitavad kliente ise nende teenusetingimuste muutumisest," teatas Armeenia keskpank.

Vene võimude teatel on Venemaal välja antud enam kui 100 miljonit Mir-kaarti. Moskva-vastaste sanktsioonide tõttu lahkusid Venemaalt suured USA krediitkaardifirmad.

Krediitkaardifirmad Visa ja Mastercard teatasid juba märtsi alguses, et lõpetavad Venemaal oma äritegevuse.