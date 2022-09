AfD poliitikud sõitsid Venemaale ja plaanivad reisida okupeeritud Donbassi

AfD poliitikud väidavad, et nende reisi eesmärk on "näha oma silmaga humanitaarolukorda" Venemaa poolt okupeeritud Ida-Ukrainas. Venemaale reisinud AfD poliitik Christian Blex postitas sotsiaalmeediasse pildi nööpnõelast, millel olid koos Saksamaa ja Venemaa lipp, vahendas The Guardian.

USA-s baseeruv uuringuorganisatsioon Robert Lansing Institute for Global Threats and Democracies Studies (IGTDS) teatas, et AfD poliitikute sõit toimus Vene sõjaväe salateenistuse egiidi all. Vene luureohvitserid lähevad AfD poliitikutega kaasa ka Donbassi.

IGTDS andmetel toimub poliitikute visiit 20.-28. septembrini. Nad lendavad Lõuna-Venemaale Rostovi oblastisse ja sealt edasi okupeeritud Donbassi piirkonda.

AfD on tuntud oma kremli-meelsete seisukohtade poolest. Partei poliitikud on varem korduvalt nõudnud Moskva-vastaste sanktsioonide tühistamist. Samuti on nad väljendanud toetust Nord Stream 2 torujuhtme avamisele.

AfD juhtkond oli siiski viie poliitiku reisi suhtes kriitiline. AfD teatel ei arutanud poliitikud oma reisi partei juhtkonnaga.

AfD poliitikud on varemgi teinud vastuolulisi visiite okupeeritud Ukraina aladele. Blex külastas 2018. aastal Venemaa poolt okupeeritud Krimmi poolsaart. Blex on Põhja-Rein-Vestfaali liidumaa parlamendisaadik.