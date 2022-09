Kallas: Eestis on ajutise kaitse saanud ligi 5000 võitluseas Ukraina meest

Peaminister Kaja Kallas ütles kolmapäeval riigikogu infotunnis, et alates Ukraina sõja puhkemisest 24. veebruaril on Eestis ajutise kaitse saanud 4898 võitlusealist Ukraina meest.

"See arv on 14 protsenti kõikidest Eestis ajutise kaitse saanud isikutest. Kui võtta tõepoolest viimane kuu, siis laste osakaal on kogutaotlustest 28 protsenti, naiste osakaal 41 protsenti ja meeste osakaal 31 protsenti. Ja see on kõik mehed kokku," vastas peaminister Kallas Peeter Ernitsa päringule.

Peaminister selgitas, et Ukrainast väljumise keeld ei kehti 18-60‑aastastele meestele, kes on kas üksikisad, meestele, kellel on kolm või enam last, kellel on puue, kes on välisülikoolide õpilased, kes on humanitaarsõidukite juhid ning kes on alalise välismaise elamisloaga.

"Ja erinevad load on kehtinud ka erialaspetsialistidele. Näiteks, alates septembri algusest on õigus välismaal viibida eksportettevõtete meestöötajatel. Alates juunist kehtis väljasõiduluba ka IT-sektori ekspertidele."

Peaminister tunnistas, et kuna Venemaa on küüditanud okupeeritud territooriumidelt ka ukrainlasi Venemaale, siis Eestisse on tulnud ka neid Ukraina mehi, kes on Venemaalt põgenenud.

"Nii et jah, 14 protsenti on mehi üldse ja nendest selles vanuses, mis on 18–60, on 4898. Neid ei ole kuidagi suures pildis rohkem ja see osakaal on ikkagi väike võrreldes sellega, et meil on peamiselt ikkagi põhiliselt naised ja lapsed. Aga jah, viimasel kuul on meeste osakaal tõusnud," märkis Kallas.

Sotsiaalkindlustusameti andmetel on kokku Eestisse Ukraina sõja puhkemise järel sisenenud 100 082 sõjapõgenikku, kellest Eestisse on jäänud 56 566. Eestist on edasi teistesse riikidesse liikunud 43 516 sõjapõgenikku ehk 43,5 protsenti. Eesti piiri ületanud sõjapõgenikest on alaealisi olnud 25 235 ehk 25,2 protsenti.