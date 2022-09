Neljapäeval on oodata rahulikku sügisilma

Ööl vastu neljapäeva on taevas laialdaselt selge, pärast keskööd tekib udu ja siis võib ka mõnes kohas tiba vihma tulla. Tuul puhub põhjakaarest ja on nõrk, Liivi lahe piirkonnas kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on 1 kuni 7, maapinnal paiguti kuni -3, rannikul kuni 11 kraadi.

Neljapäeva hommik on udulaamadega. Põhjakaare tuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Õhutemperatuur on 3 kuni 9 kraadi.

Neljapäeva ennelõuna on selgema taevaga, pärastlõuna pilvisem. Ida-Eestis võib ka tiba vihma tulla. Puhub mõõdukas põhjakaare tuul. Õhutemperatuur on 11 kuni 15 kraadi.

Reedel tulevad nii ida kui lääne poolt madalrõhualad lähemale ja nõrgestavad kõrgrõhuvööndit, tuul on ikka tasane. Paksemad sajupilved Eesti kohale ei jõua. Lisanduvast niiskusest aga tekib öösel laialdaselt udu, on hallaoht. Päeval pole välistatud üksik vihmarabin, õhusoe piirdub 12 kuni 15 kraadiga.

Järgneva paaril päevil on juhtroll kõrgrõhuvööndil ja ilm on vaikne. Öösiti tekib udu. Õhk jahtub 0 lähedale, taimede kõrgusel miinuspoolele. Päeval sügisene kõrgrõhuvöönd taevast selgena hoida ei suuda. Suurt sadu ei tule, aga üksik vihmasabin välistatud ka pole. Õhusooja kõrgeim piir kerkib 15 kraadini.

Pühapäevast alates saavad madalrõhkkonnad suurema sõnaõiguse ja vihma võimalus suureneb.