Soome lahel põleb tankerlaev

Laev asub Eesti merepääste vastutusalas ning Yle sõnul juhib päästetöid Eesti.

Põlengukohta on suundunud ka Soome merepäästehelikopterid ja laevad. Esimesed Soome päästeüksused saabusid Yle sõnul laeva juurde.

Meripelastuksen johtokeskus Helsinki on saanut tiedon kauppa-aluksella tapahtuneesta tulipalosta Porkkalan edustalla. Suomalaisia pelastusyksiköitä on matkalla kohteelle. Tehtävä on Viron meripelastusvastuualueella ja Viro johtaa pelastustoimia.