Soome lahel süttis tankeri eluruum

Laev asub Eesti merepääste vastutusalas ning Yle teatel juhib päästetöid Eesti.

Politsei- ja piirivalveamet teatas, et ennelõunal süttis Soome lahel Venemaalt Türki sõitnud tankeri üks eluruumidest ning õnnetuses keegi kannatada ei saanud.

Tuli on kustutatud ning hetkel töötavad kohapeal nii Eesti kui Soome päästeüksused.

PPA merevalvekeskus sai neljapäeval veidi enne kella 11.30 teate, et Naissaarest 12 meremiili põhjapoole põleb tanker.

PPA merevalvekeskus saatis tankeri juurde reostustõrje- ja päästelaeva kindral Kurvitsa, samuti liikusid sinna Soome päästelaevad.

Laeva lähistel oli MarineTraffic portaali järgi kella ühe ajal üks Soome ja üks Eesti alus.

"Õnneks suutsid pardal olevad inimesed juba enne abi saabumist tule ise kustutada, tänu millele kellegi elu ja tervis ohtu ei sattunud. Hetkel on sündmuskohal soomlaste laevakustutus meeskond ja kaks Soome kaatrit. Nende ülesandeks on veenduda, et tankeril ei oleks rohkem tulepesasid. Kindral Kurvitsa meeskond tagab sündmuskohal turvalisust ja on soomlastele abiks," ütles politseileitnant Tago Trei.

Meripelastuksen johtokeskus Helsinki on saanut tiedon kauppa-aluksella tapahtuneesta tulipalosta Porkkalan edustalla. Suomalaisia pelastusyksiköitä on matkalla kohteelle. Tehtävä on Viron meripelastusvastuualueella ja Viro johtaa pelastustoimia. — Merivartiosto - SLMV (@Merivartiosto) September 22, 2022

Soome piirivalve sõnul kannab laev nime Alexia.

Sarnane merepääste koostöö Soome ja Eesti vahel on tavapärane. "Kaasasime koheselt soomlasi, kuna nad on meile geograafiliselt lähedal ning neil on olemas vastav tuletõrjeüksus," lisas Trei.