WSJ: Euroopa tööstusfirmad viivad oma tootmist USA-sse

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Euroopa energiakriisist võidab kõige rohkem USA majandus. Euroopa tööstusfirmad viivad oma tootmist USA-sse, kus energiahinnad on stabiilsemad.

Mõned majandusteadlased hoiatavad, et Euroopat võib oodata ees deindustrialiseerimise ajastu, kuna Euroopa majandust räsivad tarnehäired ja energiahindade suur kõikumine. USA võimud toetavad aga üha rohkem tootmistegevuse arendamist, vahendas The Wall Street Journal.

Washingtoni investeeringud taristusse, kõrgtehnoloogiasse ja rohelise energia projektidele suurendavad riigis ärilist aktiivsust.

Energiahindade tõusu tõttu kandsid paljud Euroopa suurfirmad kõrgemad kulud üle tarbijatele. Mõned majandusteadlased hoiatavad, et Kanada, USA ja Katari gaasitootjad ei suuda keskpikas perspektiivis asendada Venemaa gaasitarneid.

"Ma arvan, et peame kaks talve vastu. Kui Euroopasse odavamat gaasi ei tule, hakkavad ettevõtted seda mujalt otsima. Suurendame oma investeeringuid USA-sse. Oleme Ameerika majanduse suhtes väga positiivselt meelestatud," ütles Austria tööstusfirma RHI Magnesita juht Stefan Borgas.

Taani juveelifirma Pandora ja Saksa autotootja Volkswagen teatasid aasta alguses, et laiendavad oma tootmistegevust USA-s.

Paljud Euroopa suurfirmad on oma strateegia muutmisel endiselt ettevaatlikud, kuna uued projektid nõuavad miljardite dollarite suuruseid investeeringuid.

"Eks ole näha, kas tegemist on struktuurimuutusega või see on ajutine," kommenteeris energiakriisi Saksamaa keemiahiiglase BASF pressiesindaja. BASF on siiski juba vähendanud tootmist oma Belgia ja Saksamaa tehastes.