Tallinnal kulub linnahalli hoolduseks aastas ligi miljon eurot

Linnahalli AS juhi Anu Liinsoo sõnul oli Tallinna tegevustoetus sellel aastal kokku 883 325 eurot. "Tallinna linna toetus eraldatakse linnahalli kinnistu, hoone, ruumide ülalpidamise kulude katmiseks. Peamised kulud on kütte- ja elektrienergia kulud, samuti jooksvad remondid, hooldused ja heakord," sõnas Liinsoo.

Veidi teenib linnahall ka omatulu: sellel aastal oli seda kokku 40 000 eurot. "Seitsme kuuga laekus omatulusid eelarves planeeritust enam, kokku 30 000 eurot. Majas asuvad rendipinnad, samuti tehakse hoones ekskursioone," lausus Liinsoo.

Üheks linnahalli sissetulekuallikaks on ka filmitööstus. Muljetavaldava arhitektuuriga hoones on tänavu vändatud juba neli-viis filmi. "Filmivõtetega on selle aasta seitsme kuuga laekunud 9683 eurot," märkis Liinsoo.

Tallinn plaanib edasi liikuda kevadel pausile pandud linnahalli ja sellega külgnevate kruntide korrastamise plaaniga ja kavatseb aasta lõpus kuulutada välja konkursi äripartneri leidmiseks.

Tallinna soov leida linnahalli ja sellega külgnevate kruntide korrastamiseks äripartner on pikaajaline. Viimati jõuti koostööleppeni laevafirma Tallinki ja selle suuromaniku Infortariga 2020. aasta veebruaris. Projekti eeldatav maksumus oli 300 miljonit eurot. Koroonapiirangutest tulenevate majandusraskuste tõttu pidi Infortar aga sellest investeeringust loobuma.