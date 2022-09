Times: Suurbritannia võib oma Iisraeli saatkonna viia Jeruusalemma

Ajaleht The Times kirjutab, et peaminister Liz Truss kaalub Suurbritannia Iisraelis asuva saatkonna kolida Jeruusalemma.

Downing Street kinnitas, et Truss rääkis oma Iisraeli kolleegi Yair Lapidiga võimalikust saatkonna kolimisest. Truss kohtus Lapidiga kolmapäeva õhtul New Yorgis ÜRO peaassambleel, vahendas The Times.

Lapid kiitis sotsiaalmeedias Trussi, et ta kaalub saatkonna kolimist. "Jätkame partnerluse tugevdamist," kirjutas Lapid.

Nii Iisrael kui Palestiina võimud peavad Jeruusalemma oma pealinnaks. 2017. aastal teatas toonane USA president Donald Trump, et viib USA saatkonna Jeruusalemma ja tunnustab seda Iisraeli pealinnana.

USA uue saatkonna avamise päeval 2018. aasta mais hukkus kokkupõrgetes Iisraeli armeega 60 palestiinlast.

Truss ütles juba eelmisel kuul, et kaalub peaministriks saades saatkonna kolimist. "Ma mõistan Iisraelis asuva Briti saatkonna asukoha tähtsust. Olen oma hea sõbra Lapidiga sel teemal palju vestelnud," ütles Truss.

Suurbritannia välisministeeriumi ametnikud saatkonna kolimist ei toeta. Kümme endist Briti diplomaati kirjutasid eelmisel kuul ajalehele The Times, et enne saatkonna kolimist tuleb luua Palestiina riik.

Joe Bideni administratsioon on selgelt öelnud, et kavatseb USA Iisraeli saatkonda hoida Jeruusalemmas. Jeruusalemma on oma saatkonna viinud veel ainult Honduras, Guatemala ja Kosovo.