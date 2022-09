USA kodulaenude keskmine intressimäär kasvas 6,29 protsendini

USA hüpoteegipanga Freddie Mac andmetel tõusis 30-aastase kodulaenu intressimäär 6,29 protsendini. Viimati olid intressimäärad nii kõrgel 2008. aasta oktoobris, kui USA-d tabas finantskriis. Aasta tagasi olid kodulaenude intressimäärad veel 2,88 protsenti, vahendas The Wall Street Journal.

Kodulaenuintresside järsk tõus on seotud USA föderaalreservi agressiivse rahapoliitikaga. USA Föderaalreserv teatas neljapäeval kolmandat korda järjest intressimäärade tõstmisest 0,75 protsendipunkti võrra. See viis föderaalfondide intressimäära 3,0 ja 3,25 protsendi vahele, mis on kõrgeim alates 2008. aastast.

Intressi- ja hinnatõus jahutab kinnisvaraturgu, kasvav intressimäär muudab kodulaenu maksed kallimaks. USA hüpoteegipankade liit teatas neljapäeval, et augustis olid kodulaenumaksed 33 protsenti kallimad kui aasta alguses.