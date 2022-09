Galerii: vastupanuvõitluse päeva tähistamine

Vastupanuvõitluse päeval tähistatakse igaühe panust võitluses okupatsioonivõimu vastu ning vaba ja iseseisva Eesti eest.

"Eesti ei alistunud kunagi," ütles riigisekretär Taimar Peterkop. "Vastupanuvõitluse olulisusest saame tänase Vene agressioonisõja taustal Ukrainas aru paremini kui kunagi varem. Meie kogemus näitab, et maad võib ju okupeerida, kuid seni, kuni rahvas ei väsi võitlemast, on põhjus ja kohustus demokraatlikel riikidel okupatsiooni mitte tunnustada ning seni on võimalik taastada oma iseseisvus, kord ja vabadus," kõneles Peterkop.

Neljapäeva hommikul kell 7.04 heiskas Tallinna 21. kooli liputoimkond Eesti lipu Pika Hermanni torni. Sellega osutati koolinoorte kaalukale rollile vastupanuvõitluses okupatsioonivõimule ning 21. kooli õuel 21. juunil 1940 sidepataljoni ja okupatsioonivägede vahel peetud lahingule.

Kell 13 toimus mälestustseremoonia Otto Tiefi haual Metsakalmistul. Seal kõneles riigisekretär Taimar Peterkop ning asetati mälestuskimbud nii Tiefi hauale kui ka tema valitsuse liikmete mälestuskivi juurde. Pärast mälestustseremooniat liiguti riigivanemate kenotaafi juurde, kus süüdati mälestusküünlad. Otto Tief oli 18. septembril 1944 ametisse nimetatud valitsuse juht, mis taastas loetud päevadeks Eesti iseseisvuse ja otsustas jätkata võitlust iseseisva Eesti eest paguluses.

Kell 16 algas riigivanemate mälestusjumalateenistus Hageri kirikus. Koos EELK peapiiskop Urmas Viilmaga teenis EELK Lääne-Harju praost, Hageri koguduse õpetaja Jüri Vallsalu. Süüdati mälestusküünlad ning mälestuskõne pidas MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi juhatuse liige Trivimi Velliste. Kümnest Eesti riigivanemast kaheksa tapeti või suri okupatsioonivõimu tegevuse tõttu.

Kell 17 algas Vabamus püsiekspositsiooni külastus giidiga.

Kell 18 algas akadeemiliste organisatsioonide rongkäik Tallinna raekoja platsilt mööda Harju tänavat Vabadussõja võidusamba jalamile. Kell 18.15 toimus pärjaasetamise tseremoonia, mille käigus asetasid pärjad kaitseminister Hanno Pevkur, Tallinna abilinnapea Tanel Kiik ja Eesti Korporatsiooni Liidu nimelt korp! Fraternitas Tartuensise esindus.

Kell 18.20 algas tudengite traditsiooniline kõnekoosolek, tervituskõne pidas kaitseminister ja kaaskõne pidas korp! Fraternitas Tartuensise vilistlane Andrus Karnau.