Läti keelab karusloomafarmid aastaks 2028

Algselt pidi karusloomafarmide keeld hakkama kehtima 2026. aastal, kuid tähtaega lükati paari aasta võrra edasi. Läti võimud tahavad, et ettevõtted saaksid oma äri ümber korraldada, et riik ei peaks maksma hüvitist, vahendas LSM.

Seaduse muudatused ei keela karusnaha hankimist, kui loom on kinni püütud jahti pidades. Samuti saab karusnahaga edasi kaubelda.

Lätis toimus hiljuti mitu meeleavaldust, kus nõuti karusloomafarmide keelustamist.

Esimesed Euroopa riigid, mis karusloomafarmid keelustasid, olid Suurbritannia (2000) ja Austria (2005). Lisaks on keelu vastu võtnud Põhja-Makedoonia, Sloveenia, Horvaatia , Luksemburg, Serbia, Tšehhi ja Holland. Mitmes riigis – Belgias, Prantsusmaal, Norras, Slovakkias ning Bosnias ja Hertsegoviinas – on keeld vastu võetud, kuid see jõustub pärast üleminekuperioodi.

Riigikogu keelustas karusloomafarmid Eestis eelmisel aastal.