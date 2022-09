Reedel püsib ilm kuiv ja nõrga tuulega

Reedel on ilm enamasti sajuta, sooja on päeval kuni 14 kraadi.

Reede öö on muutliku pilvisusega ning olulise sajuta, kohati tekib udu. Tuul on muutliku suunaga ja puhub kiirusega 1 kuni 6 meetrit sekundis. Õhutemperatuur ulatub -1 kraadist Rakveres 9 plusskraadini rannikul.

Hommikul on pilvkate vähene ja vahelduv ning ilm sajuta. Kohati on jätkuvalt udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ning õhutemperatuur on 4 kuni 8 kraadi.

Päev jätkub pilves selgimistega. Kohati sajab ka vähest vihma. Tuul puhub valdavalt idakaarest 1 kuni 6 meetrit sekundis ning sooja tuleb 12 kraadist 14 kraadini.

Nädalavahetus algab sarnaselt ning paiguti võib sadada. Pühapäeval sajab pigem Kirde-Eestis, uuel nädalal on aga sajuvõimalus üle Eesti. Tuul püsib valdavalt nõrk ja muutliku suunaga, vaid pühapäeval Ida-Eestis tugevneb. Temperatuur püsib päeval 13 kraadi ümber, öine 3 kraadi juures, kuid iga päev on ka öökülmavõimalus.