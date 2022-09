Oluline 23. septembril kell 5.55:

- Reedest teisipäevani toimuvad okupeeritud aladel Vene libareferendumid;

- Pentagon: Putini tuumaähvardused ei mõjuta Ukraina abistamist;

- Zelenski: Vene mobilisatsioon on läbikukkumise tunnistamine;

- Kuleba: Ukraina teeb tööd saamaks veel Prantsuse Caesar iseliikursuurtükke.

Reedest teisipäevani toimuvad okupeeritud aladel Vene libareferendumid

Reedel algavad Vene okupatsioonivõimude korraldatud libareferendumid Venemaaga ühinemiseks Luhanski, Donetski, Hersoni ja Zaporižžja oblastites.

Kokku püüab Venemaa ebaseaduslikult annekteerida 15 protsenti Ukraina territooriumist.

Juhtivad lääneriigid, Euroopa Liit ja NATO on Venemaa korraldatud libareferendumid hukka mõistnud ning kinnitanud Ukraina territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse toetamist.

OSCE, mis tegeleb valimiste korrektse läbiviimise vaatlustega, on kinnitanud antud hääletuste ebaseaduslikkust, kuna ei järgi ei Ukraina ega rahvusvahelisi norme, hääletus toimub mitteturvatud aladel, puuduvad sõltumatud valimisvaatlejad ning suur enamus invasioonieelsest elanikkonnast on põgenenud.

Analüütikute sõnul on referendumite tulemus juba enne hääletuse algust paika pandud.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul näitab libareferendumite korraldamine Venemaa nõrkust. Zelenski sõnul ei muuda Vene Föderatsiooni juhtkonna otsused Ukraina jaoks midagi.

Zelenski lubas jätkata okupeeritud alade vabastamist.

Pentagon: Putini tuumaähvardused ei mõjuta Ukraina abistamist

Ameerika Ühendriikide kaitseministeeriumi esindaja Patrick Ryderi sõnul ei mõjuta Venemaa teadaanded USA ja tema liitlaste toetust Ukrainale. Ryderi sõnul mõtlevad nad nii sellele kuidas toetada Ukrainat lühi- kui ka pikemas perspektiivis.

Ukraina lõunaosas hukkus 18 Vene sõdurit ja hävitati kolm Msta haubitsat

Ukraina lõunaringkonna staabi sõnul hukkus viimase ööpäeva jooksul 18 Vene sõdurit ning hävitati kolm Msta-S ja Msta-B haubitsat. Samuti hävitati kaks tanki ning kaks soomustatud masinat.

Lõunaringkonna sõnul tulistati alla neli Vene vägede kasutuses olnud Iraani päritolu Shahed-136 drooni.

Antud droonitüübiga tehti rünnakuid Ošakivi sadama taristu ja Krõvõi Rihis asuva linnas oleva hoone pihta.

Zelenski: Vene mobilisatsioon on läbikukkumise tunnistamine

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kutsus oma õhtuses ülevaates Vene rahvast protestima, režiimi vastu võitlema, riigist lahkuma või Ukrainas alla andma. Zelenski sõnul on Vene kodanikud sõjakuritegudes juba süüdi, kuna nende ilmsiks tulemise ajal olid nad vaiki.

President rõhutas, et nüüd on aeg meestel valida kas surra või elada.

Ukraina asepeaminister Irina Verešuk kinnitas kolmapäeval, et Ukraina austab sõjavangide võtmisel Genfi konventsiooni.

Kuleba: Ukraina teeb tööd saamaks veel Prantsuse Caesar iseliikursuurtükke.

Ukraina välisminister Dmitri Kuleba kohtus oma Prantsuse ametikaaslase Catherine Colonnaga ning omavahel arutati ka relvaabi küsimust. Kuleba sõnul tehakse tööd uute Prantsuse Caesar haubitsate saamiseks Ukraina relvajõududele.

In our meeting, my French counterpart @MinColonna and I focused on ways to hold Russia accountable for its crimes and France's contribution to recovery of Ukraine's war-torn regions. I presented the Kyiv Security Compact. We are also working on supplies of new CAESARs to Ukraine. pic.twitter.com/MouMiJgPlW