Lääneriigid karmistavad rahapoliitikat ja nafta hind langes järsult

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind langes reedel umbes viis protsenti ja on nüüd 85,95 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava nafta WTI hind langes reedel esimest korda pärast jaanuarit alla 80 dollari barreli kohta. WTI hind on nüüd 78,86 dollarit barreli kohta.

Lääneriigid karmistavad rahapoliitikat. Suurbritannia keskpank teatas neljapäeval intressimäärade tõstmisest 0,50 protsendipunkti võrra. USA föderaalreserv tõstis neljapäeval intressimäärasid 0,75 protsendipunkti võrra.

Föderaalreservi juhid andsid märku, et jätkavad inflatsiooni aeglustamist, isegi kui see toob riigis kaasa majanduslanguse.

"Intressimäärade selline tõus võib majandust tohutul määral mõjutada. Investorid muretsevad USA ja kogu maailma majanduse pärast," ütles finantsfirma Again Capital juht John Kilduff.

USA suurpangad siiski prognoosivad, et püsiva nõudluse tõttu võib nafta hind ületada taas 100 dollari piiri. JPMorgan eeldab, et Brenti hind ületab viimases kvartalis 101 dollari piiri. Goldman Sachs prognoosib, et Brenti hind võib kerkida lausa 125 dollarini barreli kohta.

"See saab olema väga, väga volatiilne viimane kvartal. Praegu on turul palju ebakindlust ja erinevaid tegureid," ütles konsultatsioonifirma Energy Aspects analüütik Amrita Sen.