Küsitlused: Giorgia Melonist saab esimene Itaalia naispeaminister

Itaalia parem-tsentristliku liidu erakonnad pidasid viimase valimis-kampaania ürituse Roomas enne parlamendivalimisi. Hiljutised küsitlused näitavad, et Giorgia Meloni juhitud Itaalia vennad (Fratelli d'Italia) võidavad parlamendivalimised.

Arvamus-küsitluste avaldamine peatati kaks nädalat enne valimisi, kuid toonaste andmete põhjal on Itaalial lootust saada esimene naispeaminister. Eeldatavasse valitsus-koalitsiooni kuuluvad ka kohtu all olev Matteo Salvini, kes juhib parteid Liiga ning Forza Italia eestvedaja, veteran-poliitik Silvio Berlusconi.

Viimaste küsitluste kohaselt on Meloni partei toetus umbes 25 protsenti. Salvini Liigat toetab 12 protsenti valijatest ja Berlusconi partei toetus on kaheksa protsenti, vahendas The Times.

Meloni ja tema liitlased Salvini ning Berlusconi astusid koos lavale Roomas Piazza del Popolo väljakul.

"Me ehitame tugeva, ühtse ja suure rahvamandaadiga valitsuse, mis jääb võimule viieks aastaks," teatas Meloni.

"Oleme alati koos töötanud selle nimel, et ehitada paremtsentristlik liit, mis suudab jääda ühtseks, võita valimisi ja olla võimeline valitsema," teatas 85-aastane Berlusconi.

Kolmik proovib näidata üles ühtsust, kuid viimased nädalad on olnud pingelised. Salvini on varem kritiseerinud Moskva-vastaseid sanktsioone, Meloni neid aga innukalt toetanud.

Hiljuti leidsid mõlemad parteid aga ühise keele. Euroopa Parlament tunnistas Ungari autokraatiaks, kuid Meloni ja Salvini juhitud parteid hääletasid sellele vastu. Berlusconi kritiseeris siis mõlemat parteid.