Tuhanded õpilased osalesid heategevuslikul teatejooksul

Laste käsutusse anti piirilinna uhkeim, Kreenholmi gümnaasiumi staadion. Soojendusjooksu tõmbas käima kuulus Narva sõudja Andrei Šilin, kelle lapsed vähimatki aukartust tundmata kohe selja taha jätsid.

"Peab kõigile andma võimaluse tunda võidutahet. Aga tegelikult on see üritus väga märgiline ja meie jaoks on see ka suur au siin osaleda ja kedagi reaalselt aidata," ütles Šilin.

Selles teatevõistluses aga võitjaid ei ole, sest nagu ütleb olümpia põhimõte, siis tähtis pole võit, vaid osavõtt. Kuid olulisem on see, et joostes ja sportides saavad lapsed aidata liikumisvõime kaotanud eakaaslasi.

"Sest on palju inimesi, kes seda ei saa teha, pole võimalust joosta ja peab koguma raha, et näiteks teha mingit operatsiooni, ja aidata sellega inimesi. Võit pole oluline ka, ma ka nii ütlen. Peaasi, et see on sinu jaoks," rääkis Narva eesti gümnaasiumi õpilane Emili.

Kuid peamine emotsioon, millega jooksma tuldi, oli siiski võidutahe.

"Kellestki mööda kihutada, võita, see on sportlik huvi. Saavutada oma 9. klassis esikoha," rääkis Narva keelelütseumi õpilane Vladislav.

Heategevuslik teatejooks toimus 17. korda. Tänavu jooksid lapsed 28 paigas üle Eesti.