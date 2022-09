"Mariupoli lihunik" määrati Vene asekaitseministriks

Oluline 24. septembril kell 15.34:

- Ukraina president Volodõmõr Zelenski esitas ÜRO Peaassambleel viiepunktilise rahukava;

- Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul ähvardab Venemaal väljakuulutatud mobilisatsiooni läbikukkumine, kui Vene võimud ei suuda kiirelt selles juures ilmnenud fundamentaalseid puudusi kõrvaldada;

- Vene asekaitseminister lasti ametist lahti;

- USA ähvardas Venemaad täiendavate sanktsioonidega;

- Ukraina otsustas viia oma suhtluse Iraaniga madalamale tasemele, kuna Teheran tarnib Venemaale Ukraina ründamiseks kasutatavaid droone;

- NATO tugevdab oma sõjalist abi Ukrainale vastuseks Venemaa korraldatavatele libareferendumitele okupeeritud aladel, ütles alliansi peasekretär Jens Stoltenberg;

- Vene relvajõud tulistasid sel nädalal kahel jõel asuvaid tamme, lootes sellega kahjustada läheduses paiknevaid Ukraina üksusi, öeldakse Briti sõjaväeluure laupäevases ülevaates;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga kaheksa tanki ja 11 soomukit.

Vene asekaitseminister lasti ametist lahti

Vene asekaitseminister Dmitri Bulgakov, kes on sissetungist alates vastutanud Vene vägede logistika eest, lasti ministriametist lahti.

Tema asemel asub asekaitseministriks kindralpolkovnik Mihhail Mizintzev, kes juhtis Mariupoli vallutamist ning pälvis sellega hüüdnime Mariupoli lihunik. Mizintsev juhtis ka Süürias asuva Aleppo linna pommitamist,

Mizintsev oli seni Venemaa riikliku kaitsekontrolli keskuse juht.

Vene kaitseministeeriumi teatel viidi Bulgakov üle "teise ametisse".

Bulgakovi vallandamist peetakse karistuseks Vene vägede ebaedu eest.

ISW: halb korraldus ja rikkumised võivad mobilisatsiooni nurjata

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul ähvardab Venemaal väljakuulutatud mobilisatsiooni läbikukkumine, kui Vene võimud ei suuda kiirelt selles juures ilmnenud fundamentaalseid puudusi kõrvaldada.

ISW tõi esile Vene sõjablogijate ning teiste sotsiaalmeedia kasutajate mure, kuidas mobilisatsiooni käigus ilmnenud seaduserikkumised võivad ohustada president Vladimir Putini ja kaitseminister Sergei Šoigu väljaöeldud eesmärkide elluviimist.

Kriitikute sõnul püütakse sõjaväkke võtta mehi, kes ei peaks mobilisatsioonikäsu alla käima - nii näiteks lubati mobiliseerida ainult lahingukogemusega mehi, kuid tegelikult seda eiratakse. Samuti on sotsiaalmeedias avaldatud kaebusi eakamatelt meestelt, tudengitelt, sõjatööstuse töölistelt, kes samuti on saanud mobilisatsioonikutse.

Samuti tekitab Vene-meelsetes sõjablogijates kahtlusi Venemaa bürokraatia ning väljaõppe tase. Blogijate sõnul on ka mobilisatsioonipunktide töötajad alamakstud ja demotiveeritud, mis võib veelgi kahjustada mobilisatsiooniplaani elluviimist.

Vene opositsioonilistes kanalites ja sotsiaalmeediavõrgustikus Telegram väidetakse ka, et Kreml soovib mobilisatsiooni ellu viia 10. novembriks ning kavatseb sel eesmärgil kokku saada 1,2 miljonit meest, ehkki ametlikus teadaandes räägiti 300 000 mehest, vahendas ISW.

Zelenski rahukava

Ukraina president Volodõmõr Zelenski esitas reede õhtul ÜRO Peaassambleel tehtud videopöördumises viiepunktilise kava, kuidas saavutada Venemaa rünnaku all olevas Ukrainas rahu.

"Ukraina esitas ÜRO Peassambleel rahu valemi, oma tee stabiilsuseni rahvusvahelistes suhetes. Ja maailm kuulas seda. Reaktsioon minu esinemisele oli täielikult positiivne," rääkis Zelenski öösel avaldatud pöördumises ukrainlastele.

Tema sõnul soovisid paljud riigid siiski täpsemat nägemust rahu saavutamiseks. "Ukraina esitas oma nägemuse – täpse, loogilise, õiglase ja realistliku," märkis Zelenski.

Ukraina presidendi sõnul koosneb Ukraina rahuplaan viiest punktist:

Esimene – agressori karistamine.

Teine – elude kaitsmine, mis tähendab Ukraina abistamist kõigega, mis on vajalik enda kaitsmiseks.

Kolmas – julgeoleku ja territoriaalse terviklikkuse taastamine.

Neljas – julgeolekugarantiid.

Viies – rahvusvahelise üldsuse enamuse otsustavus seda kõike koos Ukrainaga saavutada.

Zelenski sõnul esitas Venemaa taaskord vastuseks "naeruväärseid vabandusi, kaebusi ja valelikku propagandat, millest maailm on ammu väsinud".

Ukraina president tänas ka kõiki välisriikide liidreid, poliitikuid ja ühiskonnategelasi, kultuuri- ja äriliidreid, kes Ukrainat ÜRO-s ja USA-s toimunud üritustel toetasid.

USA ähvardas Venemaad uute sanktsioonidega

Ameerika Ühendriigid valmistuvad kehtestama Venemaale uusi sanktsioone vastuseks Ukrainas korraldatavate võltsreferendumite eest, mille abil soovitakse okupeeritud territooriumid Venemaaga liita, teatas Valge Maja reedel.

Referendumid on "võltsettekäändeks osa Ukraina annekteerimiseks jõu abil, mis on rahvusvahelise õiguse, sealhulgas ka ÜRO Harta räige rikkumine," ütles USA president Joe Biden reedel tehtud avalduses.

"Ühendriigid ei tunnustas Ukraina territooriumi kunagi millegi muu kui Ukraina osana," lisas Biden.

Valge Maja pressiesindaja Karine Jean-Pierre ütles ajakirjanikele, et USA valmistab koostöös liitlastega ette täiendavaid majanduspiiranguid Venemaale, kui Moskva püüab annekteerida täiendavaid Ukraina alasid.

NATO lubab vastuseks referendumitele tugevdada Ukraina toetamist

NATO tugevdab oma sõjalist abi Ukrainale vastuseks Venemaa korraldatavatele libareferendumitele okupeeritud aladel, ütles alliansi peasekretär Jens Stoltenberg reedel.

"Meie vastus, NATO vastus on suurendada toetust," rääkis Stoltenberg usutluses telekanalile CNN.

Alliansi tegevjuhi kommentaar järgnes sellele, kui reedel algasid rahvahääletused Venemaaga ühinemise üle neljas Vene vägede okupeeritud Ukraina oblastis.

Stoltenbergi sõnul NATO nende hääletuste tulemust ei tunnusta ning need ei muuda midagi.

"Parim viis selle sõja lõpetamiseks on tugevdada ukrainlasi lahinguväljal, et nad suudaksid mingil hetkel maha istuda ja leida endale sobiv lahendus, mis säilitab Ukraina suveräänse ja sõltumatu Euroopa riigina," ütles Stoltenberg.

Ukraina kärbib sidemeid Iraaniga selle droonitarnete pärast Venemaale

Ukraina teatas reedel, et viib oma suhtluse Iraaniga madalamale tasemele, kuna Teheran tarnib Venemaale Ukraina ründamiseks kasutatavaid droone.

"Täna kasutas Vene armee oma rünnakutes Iraani droone. Maailm saab teada igast koostööaktist kurjusega ja sellel koostööl on tagajärjed," ütles president Zelenski oma öises videokõnes.

Ukraina sõjaväevõimud teatasid, et lasid reedel Odessa sadama kohal alla neli Iraanis valmistatud niinimetatud kamikaze-drooni Shahed-136. Ukraina õhujõud andsid reedel teada, et lasid esmakordselt alla eelnimetatutest suurema Iraani drooni Mohajer-6.

Ukraina välisministeerium teatas reedel, et droonide tarnimine Venemaale on andnud tõsise löögi Ukraina-Iraani suhetele.

"Vastuseks sellisele ebasõbralikule tegevusele on Ukraina otsustanud jätta Iraani suursaadiku ilma tema akrediteeringust ning vähendada märgatavalt ka Iraani saatkonna personali lubatud suurust Kiievis," teatas Ukraina välisministeerium.

Iraani välisministeerium nimetas Ukraina otsust kahetusväärseks. Iraanlaste sõnul pole mõistlik selliseid otsuseid ilma kindla teadmiseta teha.

Iraani välisministeeriumi pressiesindaja Nasser Kanaani märkis, et Ukraina peaks hoiduma mõjutustest, millega kolmandad osapooled üritavad kahe riigi suhteid hävitada.

Kanaani sõnul põhineb Ukraina otsus kinnitamata infol, mis on pärit meedia poolt ülevõimendatud kajastustest.

Sõjandusekspertide sõnul kasutab Venemaa Iraani droone nii luureks kui ka laskemoonana.

Augustis ütles USA administratsiooni kõrge ametnik, et Venemaa on Iraani droonidega kogenud "palju ebaõnnestumisi".

Briti luure: Venemaa püüdis tammide õhkimisega Ukraina üksusi uputada

Vene relvajõud tulistasid sel nädalal kahel jõel asuvaid tamme, lootes sellega kahjustada läheduses paiknevaid Ukraina üksusi, öeldakse Briti sõjaväeluure laupäevases ülevaates.

"Venemaa tulistas Petšenihõ tammi Siverski Donetsi jõel 21. ja 22. septembril lühimaa ballistiliste rakettide või sarnaste relvadega. 15. septembril oli rünnatud Karatšunivske tammi Krõvõi Rihhi lähistel," märgitakse Twitteris avaldatud teates.

Selles tõdetakse, et Ukraina üksused edenevad mööda mõlema jõe alamvooulu.

"Kuna Vene komandörid on üha enam mures oma operatsiooniliste tagasilöökide pärast, siis nad ilmselt püüavad tabada tammide lüüsiväravaid, et uputada üle Ukraina üksuste ületuskohad," seisab teates.

