Lavrov: Venemaa võtab annekteeritud alad "täieliku kaitse alla"

Oluline 25. septembril kell 7.17:

- Lavrov: libareferendumil liidetavad alad on Venemaa täieliku kaitse all;

- Kuleba: Venemaa tuumaähvardus on vastuvõetamatu;

- Iraan plaanib Ukraina otsusele kärpida sidemeid vastata proportsionaalselt.

Lavrov: libareferendumil liidetavad alad on Venemaa täieliku kaitse all

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles kõnes ÜRO-le, et Venemaa võtab okupeeritud alad, kus peab libareferendumeid, riigi "täieliku kaitse alla".

"Nende referendumite järel austab Venemaa inimeste tahet, kes on aastaid kannatanud neonatside režiimi," ütles Lavrov.

Venemaa alustas reedel neljas Ida-Ukraina piirkonnas võltsreferendumitega, mille lääneriigid on karmilt hukka mõistnud ning lubanud, et ühtki Ukrainale kuuluvat ala ei hakata Venemaa osana tunnistama.

Küsimuse peale, kas Venemaal oleks alust tuumarelvade kasutamiseks annekteeritud territooriumi kaitsmiseks ütles Lavrov, et Venemaa võtab alad "riigi täieliku kaitse alla".

Kuleba: Venemaa tuumaähvardus on vastuvõetamatu

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ütles pühapäeval, et Kremli tuumaähvardused on vastuvõetamatud ja Kiiev ei anna ähvarduste peale järele.

"Putini ja Lavrovi vastutustundetud väljaütlemised tuumarelvade võimaliku kasutamise kohta on täiesti vastuvõetamatud," kirjutas Kuleba Twitteris. "Ukraina ei anna järele. Me kutsume kõiki tuumariike Venemaale selgeks tegema, et selline retoorika on maailmale ohtlik ja seda ei tolereerita."

Iraan plaanib Ukraina otsusele kärpida sidemeid vastata proportsionaalselt

Iraan teatas, et plaanib Ukraina otsusele viia suhtlus Iraaniga madalamale tasemele "proportsionaalset vastust". Ukraina teatel tarnib Iraan Venemaale Ukraina ründamiseks kasutatavaid droone.

Iraani välisministeeriumi küneisik ütles, et Ukraina peaks "hoiduma kolmandate osapoolte mõjutamisest, kelle eesmärk on hävitada kahe riigi vahelisi sidemeid".

Iraani teatel põhineb Ukraina otsus kinnitamata infol, mis on pärit meedia poolt ülevõimendatud kajastustest.

Ukraina sõjaväevõimud teatasid, et lasid reedel Odessa sadama kohal alla neli Iraanis valmistatud niinimetatud kamikaze-drooni Shahed-136. Ukraina õhujõud andsid reedel teada, et lasid esmakordselt alla eelnimetatutest suurema Iraani drooni Mohajer-6.

Ukraina välisministeerium teatas reedel, et droonide tarnimine Venemaale on andnud tõsise löögi Ukraina-Iraani suhetele.

Vene asekaitseminister lasti ametist lahti

Vene asekaitseminister Dmitri Bulgakov, kes on sissetungist alates vastutanud Vene vägede logistika eest, lasti ministriametist lahti.

Tema asemel asub asekaitseministriks kindralpolkovnik Mihhail Mizintzev, kes juhtis Mariupoli vallutamist ning pälvis sellega hüüdnime Mariupoli lihunik. Mizintsev juhtis ka Süürias asuva Aleppo linna pommitamist,

Mizintsev oli seni Venemaa riikliku kaitsekontrolli keskuse juht.

Vene kaitseministeeriumi teatel viidi Bulgakov üle "teise ametisse".

Bulgakovi vallandamist peetakse karistuseks Vene vägede ebaedu eest.